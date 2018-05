Lucero regresa ‘Más enamorada de la banda’

Ciudad de México

Lucero presenta su nuevo material discográfico Más enamorada con banda, con el que continúa su proyecto de música sinaloense; con una sonrisa, anunció además se presentará en el Auditorio Nacional con sus grandes éxitos.

"El disco me tiene muy emocionada, muy ilusionada, porque al final es por el éxito que tuvo Enamorada con banda, que fue Disco de Oro en México y que funcionó muy bien; ahora, este material viene con muchas nuevas canciones, covers de baladas románticas de hace unos años y canciones inéditas de autores muy buenos", dijo.

"Ya sale a la venta este viernes, estoy muy entusiasmada, puede ser un gran regalo para las mamás, lo es para mí, para mi familia, mis amigos y todas las mamás que lo adquieran; en plataformas digitales ya sacamos el sencillo 'Necesitaría', y algunos tracks especiales que el público puede conocer en pre orden", añadió.

La cantante dio una conferencia de prensa y platicó que álbum sale a la venta en formato CD+DVD y lo integran en total 13 temas y 13 videos; al igual que el material que lanzó en 2017, cuenta con la producción de Luciano Luna.

Sobre las canciones compartió que incluye es "Un corazón enamorado", del propio Luciano Luna; "A pesar de todo", que es de Carlos Rivera y Horacio Palencia, y su ya éxito "Necesitaría", que aceptó la ha enamorado.

Entre los covers destaca "Ven devórame otra vez", la conocida salsa que ahora cantará con banda y de la que se sienta contenta; entre risas coquetas, acepta que tiene una letra más subida de tono que sus temas de siempre, pero asegura que quedó muy bien y el ritmo la hace ligera.

"Yo le pregunté primero a Luciano: '¿Si queda con banda o no?', porque al ser una salsa me sonaba que sí podía tener los metales, pero mejor primero pregunte; él me dijo que era una súper selección y que le parecía interesante", compartió.

Mencionó que al escuchar su música, el público podrá reconocer su sello, pues lo que ella quiere es cantar la banda "con dulzura, amor y suavidad"; aunque aceptó que este género requiere fuerza, para ella el sentimiento es lo principal y lo deja ver en este nuevo proyecto.

Luego, anunció que el 6 de julio se presentará en el Auditorio Nacional: "Será un show que dará un paseo por todos los géneros que he cantado, que básicamente son tres: la balada típica romántica, el mariachi mexicano y ahora la banda".

Antes de despedirse, aseguró que el público mexicano no es nada fácil, porque es muy conocedor y está acostumbrado a tener música muy rica e importante, con autores con un talento impresionante, desde Jorge Negrete y Pedro Infante y hasta el día de hoy.

"Para mí conquistar al público mexicano es un reto, porque ya me conocen, y debo mantener este interés", añadió la intérprete, quien dijo que su objetivo es posicionarse como solista en el género regional mexicano.

