Louis Tomlinson queda libre de cargos por pelea en EU

Los Ángeles

El cantante Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, no enfrentará cargos criminales luego de la pelea con el paparazzi Karl Larsen en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

De acuerdo con el portal TMZ, Tomlinson tendrá que presentarse en una audiencia informal a finales de abril en la que las dos partes presentarán su versión de los hechos ocurridos en marzo.

Asimismo, Ana Becerra declaró al portal que recibió un golpe en la cabeza por parte del cantante durante la pelea en la que el intérprete de "Little things" perdió el control y comenzó a romper cosas.

En marzo Tomlinson se vio involucrado en una pelea con un paparazzi que terminó con el fotógrafo cayendo y golpeando su cabeza contra el piso y el intérprete de "Just hold on" esposado.

De acuerdo con el portal Larsen, el paparazzi tiene antecedentes de buscar problemas con los famosos. En 2010 fue entrevistado por Howard Stern a quien confesó que a veces le gusta molestar e incitar a las celebridades y después deja que pierdan el control frente a la cámara.

El material musical más reciente de Louis Tomlinson es el tema "Just hold on" al lado del DJ Steve Aoki. Esa es su primera canción como solista tras la separación de la boyband One Direction.

