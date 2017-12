Lorde cancela su presentación en Israel

La cantautora neozelandesa Lorde canceló la presentación que tendría en Israel el 5 de junio en un centro de convenciones en la ciudad de Tel Aviv, en medio de las protestas que hay en ese país.

"He recibido una cantidad abrumadora de mensajes, cartas; he tenido discusiones con personas que tienen muchos puntos de vista y creo que la decisión correcta en este momento es cancelar el espectáculo", declaró la ganadora del Grammy.

Dijo que se enorgullece de ser una joven ciudadana informada "he leído mucho y busqué bastantes opiniones antes de decidir reservar un nuevo concierto en Tel Aviv".

La vocalista había sido anunciada para cantar en la citada fecha, así como en una docena de fechas programadas para su gira mundial Melodrama, nombre que también lleva su reciente producción discográfica.

Referente al mencionado destino, indicó que había sido un sueño visitar esta "hermosa parte del mundo durante muchos años y lamento no revertir mi compromiso. Espero que algún día todos puedan bailar", explicó de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

El 20 de diciembre la artista respondió un mensaje en el que la gente exhortó a la intérprete a cancelar su compromiso, por lo que Lorde escribió en su Twitter que consideraría todas las opciones. "Gracias por educarme, estoy aprendiendo todo el tiempo", señaló.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸