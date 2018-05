'Intensa' llegó Lola Cortés al Lerdantino

Lerdo, Durango

Lola Cortés se presentó en el Festival Internacional Lerdantino 2018 con gran energía y deleitó a los más de mil asistentes en Foro Principal del Paseo Sarabia.

Con una espectacular entrada, la ex jueza de La Academia hizo relucir su elegante voz y sus coloridos tatuajes iniciando con "Así me siento yo", mostrándose radiante a sus 48 años con un look de cabello corto y rubio.

Expresó al público lo que ha representado estar rodeada de la música gracias a su familia y su formación artística está basada en disciplina y estudio y la inspiración de grandes intérpretes de la música mexicana, que la marcaron y agregó en su más reciente disco.

Ese fue el pretexto para interpretar "Fuera de mi vida", "Yo sin él", "El hombre que yo amo", "Si me quieres ver llorar", entre otros éxitos.

Además rindió un homenaje a mujeres que le cantan al amor y al desamor, tal como Jenni Rivera con "Ámame", "¿A cambio de qué?" y Basta ya", además recordó a Amanda Miguel y a la 'Leona Dormida', Lupita D'Alessio con "Borraré tu nombre", tema con el que gritaron las laguneras.

Cerró con un popurrí de Juan Gabriel que se sacó de la manga y sorprendió de la mejor manera al público que coreó cada una los temas del Divo de Juárez, también recordó a Rocío Dúrcal interpretando "Como tu mujer".

REGRESA A LA TELEVISIÓN

En entrevista confesó que regresara a la televisión, existen dos propuestas interesantes una en Tv Azteca donde anteriormente formo parte de La Academia y otra en Televisa. En los próximos días dará a conocer la importante decisión.

"Hay propuestas de ambas televisoras de las que se ha estado hablando y la respuesta se dará la semana que entra a cualquiera de las dos", dijo.

Sin embargo destacó a la televisora que la catapultó gracias a los realitys que encabezó.

Animismo se dijo muy contenta de visitar esta región y recordó a la lagunera Hiromi, fallecida hace unos meses, por quien dice irse recuperando de su pérdida, ya que le tenía inmenso cariño.