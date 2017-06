Residente apoya inmigrantes en el nuevo video de Hamilton

Ciudad de México

El creador del musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda, estrenó el video para "Inmigrants (We Get The Job Done)", uno de los temas de The Hamilton Mixtape.

Para este tema, el compositor reclutó a raperos de diversos estilos y nacionalidades, como K'naan, Snow Tha Product, y Residente, el ex integrante de Calle 13, así como a Riz MC, protagonista de la serie The Night Of.

La letra hace referencia a las dificultades de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, y destaca las contribuciones que hacen continuamente al país.

El video fue dirigido por Tomás Whitmore y contó con Robert Rodríguez y el propio Lin-Manuel como productores ejecutivos.

La canción está inspirada en una de las frases que aparece en "Yorktown (The World Turn Upside Down)", parte del primer acto del musical de Broadway que estrenó en 2015.

Un año más tarde, Lin-Manuel Miranda lanzó The Hamilton Mixtape, donde varias canciones de su obra eran reinterpretadas por artistas como Sia, Queen Latifah, Usher o Wiz Khalifa, entre otros.





