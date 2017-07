Liam Gallagher externa su desagrado por U2

El músico broitánico Liam Gallagher compartió en su cuenta de Twitter su desagrado por la música de U2.

TE RECOMENDAMOS: Liam Gallagher revela temas de su primer álbum como solista

A través de su cuenta de Twitter el cantante le respondió a un fan que le preguntó si iría a verlos, le contestó que "prefiero comer mi propia mierda que ir a escucharlos".

Are you going to see U2 at the weekend? If you are, catch the support act, I’m hearing good things about them