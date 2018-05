Me siento más libre ahora con mi música que con 1D: Liam Payne

Madrid

Liam Payne se está tomando su tiempo para su primer disco como solista tras su etapa en la banda One Direction, algo que él sigue sin considerar finiquitado del todo, aunque no niegue que disfruta un presente y un futuro en el que él tiene las riendas de su carrera.

TE RECOMENDAMOS: Ellos son los nominados a los MTV Miaw 2018

"Me siento más libre ahora con mi música que con 1D", reconoce en una charla, a propósito de su nuevo estatus, en el que no está obligado a dirigirse a un público tan joven como antaño y en el que reivindica la capacidad de "reírnos de nosotros mismos" y "no tomarnos tan en serio" lo que sucede en el mundo de la música.

Payne quizás no arrastre ya a tantas preadolescentes, pero su presencia en Madrid para participar hoy como gran estrella del festival Primavera Pop, organizado por Los 40, sigue atrayendo a las puertas de su hotel a decenas de seguidoras ávidas de un gesto o una foto.

Son ecos de sus inicios con One Direction, algo que tampoco está dispuesto a olvidar. De hecho, hace solo unos días las redes ardieron cuando dejó la puerta abierta a una futura reunión profesional de sus ex compañeros.

"Trabajamos y vivimos mucho juntos y no quiero hacer de menos esa etapa. Fuimos etiquetados como la 'boy band' de mayor éxito y la única manera que tenemos de ser aún más grandes es serlo individualmente antes de volver a ser un equipo de cinco. Ese es mi sueño", explica.

Sea como fuere, antes deberán suceder muchas cosas, como el lanzamiento de su debut discográfico como solista, que terminó "literalmente" antes de ayer, dice, y que podrá escucharse "antes de que acabe el año".

"No quería apresurarme. La paciencia es clave en este trabajo y yo quería probarme, hacer algo fresco", puntualiza sobre la demora del álbum, que lo convertirá en el penúltimo miembro del antiguo quinteto en lanzar su propio disco, toda una prueba para alguien que se reconoce como "competitivo".

Por el camino ya ha sembrado algunas píldoras de cómo sonará su trabajo, no solo por su tema para la BSO de la saga "50 Shades", en el que cantó a dúo con Rita Ora, sino por sencillos más atrevidos como "Strip that Down" o, más recientemente, "Familiar", del que hoy mismo se han publicado videoclip junto a J Balvin.

"En los últimos meses he escuchado mucha música latina y el español me parece una lengua muy hermosa. A él lo conocí en un restaurante por invitación de un amigo. Nos reímos mucho y nos dimos cuenta de que compartíamos, entre otras cosas, el mismo sentido del humor", revela.

Payne tenía una canción en la recámara que mandó al colombiano y este se la devolvió con sus partes en español y un estilo que lo acercaba al terreno del reguetón.

Fue hace un año cuando concluyó el proceso de composición de las canciones, por lo que estas no se vieron impregnadas por su estreno como padre del pequeño Bear Grey Payne junto a la también artista Cheryl Cole.

"Tampoco quería escribir algo que fuese cursi. Lo que sí ha cambiado la paternidad es mi percepción sobre el éxito. Mi padre me lo enseñó todo, sobre todo a trabajar duro, y es lo que quiero transmitirle también a él; aunque tenga dos padres que han tenido suerte en la vida, quiero que conozca la pasión y lo que cuesta alcanzar los sueños", apostilla la joven estrella.

ES