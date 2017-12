Ciudad de México

El ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, le deseó una "miserable" navidad a Morrissey mediante su cuenta de Twitter el 25 de diciembre.

Miserable Xmas to morrisey as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de diciembre de 2017

Pero al momento de escribir el nombre del ex vocalista de The Smiths, se equivocó y escribió "Morrisey", lo que llevo al actor David Morrissey corregir el error de Liam Gallagher, respondiendo: "¡Es MORRISSEY amigo! ¡Y muchas gracias!".

It's MORRISSEY mate! And thanks very much! — David Morrissey (@davemorrissey64) 25 de diciembre de 2017

Gallagher no respondió, sin embargo siguió citando letras de las canciones de The Smiths

"El diablo encontrará trabajo para manos ociosas para hacer"

The devil will find work for idle hands to do — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de diciembre de 2017

La letra pertenece a la canción "What difference does it make?"

"Pero aún te tengo cariño como tú me tenías LG x", perteneciente a la misma canción.

But I'm still fond of you as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de diciembre de 2017





"William de verdad no fue nada"

William it was really nothing — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de diciembre de 2017

"He visto que esto sucede en la vida de otras personas y ahora está sucediendo en mí".

I've seen this happen in other people's life's and now it's happening in mine A.Y.W. — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de diciembre de 2017

