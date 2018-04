Lenny Kravitz destaca valor de la música latina

México

A lo largo de tres décadas de trayectoria, Lenny Kravitz ha incorporado a su estilo múltiples géneros, desde el rock, soul y funk, hasta el reggae y la balada, pasando por los ritmos latinos, que asegura influyen en la música de todo el mundo y que retoma en su nuevo álbum Raise Vibration, que lanzará en otoño y con el cual empezará una gira mundial este viernes en la Arena Ciudad de México.

“Mi música se ha inspirado en los géneros latinoamericanos, la belleza de esta música es que tiene su origen en África y desde ahí llega a influir a todo el mundo; de hecho, en mi nuevo álbum hay muchas percusiones que reflejan esta influencia”, dijo durante una plática en el Salón Astor del hotel St. Regis, al que llegó vistiendo una camisa café y gafas oscuras, que junto a su cabello le dan un aspecto jovial.

En el salón lo esperan diversos medios, para quienes posa con una sonrisa y ante los que defiende su género base: “El rock no está muerto ni está muriendo, incluso hice una canción así ‘Rock and Roll is Dead’, pero no es así, solo no se ha promovido ni tocado en la radio como se solía hacer”.

Y añade: “Hoy en día existen muchas bandas jóvenes de rock; hay que tomar en cuenta que hay ciclos, esos ciclos van pasando, a veces le toca al pop, la música electrónica, el rap, pero el rock sigue ahí y creo que en los próximos años volverá a ser una fuerza dominante”.

Leonard Albert Kravitz nació en la década de los 60, por lo que tuvo la influencia de grandes músicos y grupos, como James Brown, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y muchos otros que asegura no acabaría de nombrar; pero todavía no quiere dejar de aprender, por ello sigue siendo un amante de la música y retomando lo mejor de cada género: “Yo crecí escuchando mucha música, muchos tipos de música, traté de aprender de cada artista que escuché; creo que la mejor educación musical que recibí fue escuchando discos y yendo a conciertos, amo la música y lo importante es siempre estar aprendiendo, creo que debemos seguir aprendiendo hasta nuestro último aliento”, indicó.

Estas memorias lo llevan a compartir un momento más íntimo: su proceso de escritura y composición. Con 10 discos de estudio, tres en vivo y seis recopilatorios, se dice orgulloso de dejarse llevar por la inspiración, sus sueños y deseos.

“No me siento a escribir, no digo ‘hoy es un día para escribir’ o ‘es tiempo de trabajar’, debo sentir algo; en mi nuevo álbum esto pasa, a veces me despertaba entre las tres o cinco de la mañana con esas canciones en la cabeza, que vienen a veces completas o a veces solo un esbozo. Me gusta esperar hasta que reciba algo, creo que es la manera más pura de trabajar”, expresó.

El autor de temas como “It ain’t over ‘til it’s over” y “Again” no pierde la oportunidad de resaltar su amor por México: “Lo amo, es un lugar especial para mí, tenía mucho tiempo de no visitar el país, pero ahora estoy aquí y por supuesto voy a regresar”.

En esta línea, considera que el amor debe regir la relación entre México y EU: “Saben que para mí todo es unidad, amor y compañerismo; así fuimos creados y debemos seguir esa línea, somos un planeta, un pueblo”.

Antes de despedirse, Lenny da un par de autógrafos y selfies; por la tarde seguiría con la promoción para hoy hacer el soundcheck en la Arena Ciudad de México, pues quiere que todo sea perfecto en el arranque de su Rise Vibration Tour (que presenta Kasst Agency) el viernes 13 en esta ciudad, el domingo 15 en Monterrey y el miércoles 18 en Guadalajara.

CLAVES

EN LA PANTALLA

Lenny Kravitz también ha incursionado en la pantalla grande, su último papel fue el de Cinna en Los juegos del hambre.

El intérprete adelantó que ya tiene un proyecto cinematográfico en la mira; sin embargo, por ahora disfrutará de su nueva música.

“Estoy trabajando en un nuevo filme, del que sabrán más adelante; pero ahorita estaré de gira los próximos dos años, me concentraré en la música”, dijo.