Lenny Kravitz está listo para sus conciertos en México

Ciudad de México

Lenny Kravitz ofreció una plática previa a su concierto de este viernes en la Arena México, con el cual arranca su gira mundial Rise Vibration; el cantante estadunidense se dijo entusiasmado de volver a México, y agradeció la calidez de sus fans.

"Para mí, tocar en el Estadio Azteca fue muy especial y desde entonces no he vuelto a tocar aquí, aquel concierto es algo que no puedo sacar de mi mente. Además, me encanta la gente de México, la calidez, siempre me aseguraré que esté en mis calendarios, porque es una ciudad a la que quiero seguir regresando", dijo en el salón de un hotel de Reforma.

El músico, cuyo estilo mezcla rock, blues, soul, folk, funk y balada, regresa a México después de más de una década para ofrecer​ un espectáculo completamente renovado; mañana hará un chequeo de sonido en la Arena, pues al ser el primer concierto de su tour quiere que sea perfecto e inolvidable para su público.

Después de tocar en la Ciudad de México, visitará la Arena Monterrey y la Arena VFG de Guadalajara, como parte de una gira que contempla cerca 100 fechas alrededor del mundo. Además, compartió que en otoño lanzará su nuevo material discográfico "Rise Vibration".

El también actor, quien participó en "Los juegos del hambre" con el papel de Cinna, compartió que tiene planeado regresar al cine; aunque ya tiene un proyecto en puerta, serás hasta sentir de dos años que lo veamos en la pantalla grande, pues por ahora se enfocará en su música y sus conciertos.

