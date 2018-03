Debemos educarnos a respetar lo que hoy se escucha: Pausini

México

Laura Pausini se ve relajada, su actitud revela que está feliz de regresar a México para anunciar el lanzamiento de su más reciente material discográfico Hazte sentir, en el que lo mismo compuso canciones y jugó, como siempre ha hecho, con nuevos géneros musicales, eso sí, sin perder su esencia de baladista, con la que se le conoció en el país con “Se fue” (1993).

La italiana juega con su cabello mientras reflexiona sobre lo difícil que le ha sido acostumbrarse a que el público actual prefiera escuchar y descargar una sola canción, a tener en sus manos un disco físico; sin embargo, siempre dispuesta a ir contracorriente presentará primero el sencillo, “Nadie ha dicho”.

“Es verdad que la gente, pero nosotros también como artistas, tenemos que aprender cómo escuchar música y mandarla al público, creo que todavía no hay una regla y estamos tratando de encontrar maneras para que nosotros tan acostumbrados a lo físico, pasemos a lo digital, pero cuesta mucho; además, hay un cambio generacional, en los 90 todo era balada.

“Pero lo que está en los charts es lo urbano y ahora (se supone que) nosotros somos la elegancia pura y ellos la mierda, porque cuando algo tiene mucho éxito, hay una parte de la gente que quiere matarlo; pienso que es muy importante educarnos primero como cantantes y también a la audiencia para respetar lo que hoy se compra”, aseguró la intérprete italiana a ¡hey!

El tema promocional de este álbum tendrá una versión solo para ese público de streaming, en el que Laura se da el gusto de repetir el experimento de poner su estilo al amparo de un ritmo más urbano, en colaboración con Gente de Zona; el sonido que ofrecen no es disparatado, preserva el estilo de la intérprete con un tinte más moderno.

“Siempre estoy influenciada de toda la música que me rodea, en mi primer disco, a los 18 años, tenía un tema de jazz porque venía del piano-bar; después hice dance, porque vivo con alguien que todo el día lo escucha y me sale natural querer cantarlo; también he cantado rock, funk, flamenco y pop, pero también con la influencia de 25 años de la música latina.

“El disco anterior, Enamorada es de reguetón y nadie se dio cuenta, ahora que hago la canción con Gente de Zona no es para cambiar de estilo, es un remix, no fue algo planeado, el productor Sergio Gorge, que trabaja con ellos, me dijo:

‘Te enviaron esto para que lo escuches’; me gustó, ellos cantan sus notas y si lo escuchas junto tiene un sentido y mantengo mi esencia”, agregó Laura.

Entre los planes más cercanos de la cantante está el inicio de una gira mundial, que arranca el 21 de julio en el Circo Massimo de Italia y llegará a CdMx el 4 de agosto a la Arena Ciudad de México, previo evento visitará el 31 de julio Monterrey y el 2 de agosto Guadalajara.

CLAVES

INSPIRACIÓN

La producción Hazte sentir de Laura Pausini sale a la venta el 16 de marzo.

El sencillo promocional, al lado de Gente de Zona, se lanzará el 9 de este mes.

En “Nadie ha dicho” la cantante subraya la necesidad de “liberar el corazón”.