Laura Pausini iniciará su World Wide Tour en México

Ciudad de México

Laura Pausini está en el país para presentar su World Wide Tour, con el que regresa a los escenarios a partir de julio, empezando por el Circo Massimo de Roma, convirtiéndose en la primera mujer en presentarse ahí; además, continúa celebrando sus 25 años de carrera con nueva música, pues en dos semanas lanzará su sencillo "Nuevo".

"El Circo Massimo es un lugar impresionante, que representa la cultura de mi tierra; ahí se han hecho cosas gigantes, con The Rolling Stones o Pink Floyd, pero ninguna mujer, ningún otro nombre italiano. Cuando recibí la propuesta de la ciudad de Roma mi respuesta fue: 'Sí', gritando súper feliz, después de unos días pensándolo me dió miedo; ahora viendo los boletos que he vendido ya no tengo tanto miedo", dijo.

En conferencia de prensa, dentro de la Arena Ciudad de México, recinto en el que se presentará el próximo 4 de agosto, destacó que está feliz, porque el concierto en Roma representa una forma para agradecer a su tierra: "Le debo mucho a los italianos, a mi tierra y quiero devolverlo en este espectáculo".

Durante la visita a nuestro país también cantará en Monterrey, el 1 de julio, y en Guadalajara, el 2 de agosto; su gira seguirá por países latinoamericanos como Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, para luego seguir por Europa.

"Ya conocía la Arena Ciudad de México, una de las veces que canté con mariachi fue aquí también, quizá es una de las más bonita en las que he cantado en todo el mundo, es bellísima; para nosotros que miramos al público es un choque de amor", indicó sobre su próximo show en la capital.

La italiana aprovechó para anunciar que este 25 de mayo lanzará su nuevo sencillo, "Nada", del que compartió: "Es algo de pop reggaetón, aunque Wisin y cantantes de reggaetón me dicen que no le diga así porque no es (risas), lo escribí con otro italiano y si tiene un poquito de este género, espero que les guste".

Con esto refuerza su versatilidad, pues desde sus inicios ha incluido en sus álbumes un par de temas que salen del pop y las baladas que la identifican; lo cual para nada se le dificulta, pues recuerda que en 10 años de piano bar cantó desde rancheras hasta metal.

Repitiendo en varias ocasiones que este es un año de cambio y fortaleza para el signo zodiacal de Tauro, se dijo segura de conquistar todos los retos por delante; por el momento, celebra el éxito de "Nadie ha dicho", tanto la versión balada como la que grabó junto a Gente de Zona.

Durante el evento, siempre sonriente, habló también de cómo pasó de querer ser arquitecta a cantante; sus inicios en bares y restaurantes, así como la suerte que tiene ahora de componer al lado de su pareja.

