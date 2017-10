'Larrymanía' estrena quinta temporada

Ciudad de México

La paciencia y el agradecimiento son virtudes que aprendió el cantautor Larry Hernández luego de que hace dos años fue arrestado en Ontario, California, acusado de secuestro y agresión.

Adelantó que ese cambio y más situaciones positivas en su conducta son las que el público verá a través de la quinta temporada de su reality show 'Larrymanía', que transmitirá Telemundo Internacional a partir de este domingo.

“Van a ver a un ser humano más agradecido. Siempre lo he sido, pero a raíz de lo que me pasó desarrollé el agradecimiento en otro nivel”, comentó en entrevista telefónica desde California.

“También verán a una persona con más paciencia, pues antes explotaba con respecto a cualquier situación de familia o en el trabajo porque no tenía calma. Ahora sé que la manera de actuar se puede cambiar siempre y cuando uno quiera hacerlo”, añadió.

La fe y la unión familiar son otros aspectos que le ayudaron a salir adelante y hoy, aunque conserva su esencia, se siente renovado tras aprender de los errores.

“El público verá cómo es que me readapté y el reacomodo que hice a mi vida luego del incidente que pasó. De cómo tuve que reorganizarme con mi equipo de trabajo. La gente que me conoce de tiempo atrás notará la diferencia y es lo que quiero enseñarles, pues no porque una persona caiga significa que no podrá levantarse”.

En su caso, dijo, lo ocurrido son lecciones que Dios le ha dado para cambiar y ser una mejor persona.

“Llevo dos años sin beber una gota de alcohol y ese también es uno de los logros que he tenido porque el alcohol también me orillaba a tener muchos problemas familiares”, apuntó.

Larry Hernández fue detenido el 25 de septiembre de 2015 luego de un incidente ocurrido en Newberry, Carolina del Sur, el 16 de agosto del mismo año. El cantante y otro hombre agredieron al amigo del organizador de uno de sus conciertos al parecer porque no estuvo conforme con el pago que le dieron.

Luego, en contra de su voluntad, lo llevaron a la habitación del hotel donde Hernández se hospedaba, pero la víctima logró escapar. El 24 de octubre de 2016, Hernández llegó a un acuerdo con el agraviado y se declaró culpable de conducta desordenada.

Aclaró que las cámaras que siguen su día a día como parte de su “show” no están con él las 24 horas, pues considera que existen momentos muy íntimos que debe reservarse como cuando se levanta de la cama o se acuesta.

“Lo importante es saber grabar lo que a la gente le puede interesar. De acuerdo con los episodios pasados, hemos comprobado lo que a los fans les gusta ver y de ahí partimos. Tenemos fe de que esta temporada superará a la anterior porque nos estamos adaptando más a las cámaras, ya son más de cinco años haciendo esto”, destacó.

En la nueva entrega se verá que para Larry Hernández es importante divertirse en familia por lo que al lado de sus hijos y su pareja Kenia decide emprender un viaje a Mammoth para ver la nieve por primera vez.

La audiencia también será testigo de que luego de varios años en la cárcel, Freddy, el hermano de Larry, está a punto de ser liberado y deportado, mientras su madre, doña Manuela, viajará a México para encontrarse con él al tiempo que el cantante lamenta no poder reunirse en familia debido a las restricciones migratorias que le han sido impuestas.

En ese renglón, explicó que para trabajar en Estados Unidos requiere un permiso especial. Sin embargo no es así en caso de querer salir del país, pues su situación legal aún no se la permite.

“Sigo manejando todo a través de abogados en Carolina del Sur y otros en California porque necesito regresar a México para ver a mi familia. Tengo hermanos y hermanas que no pueden venir a Estados Unidos porque no tienen papeles. Pero ya todo mejorará”.

Recordó que hace tiempo, en Fresnillo, Zacatecas, convocó a unas 35 mil personas en su concierto, lo cual significó mucho y dado que por ahora no puede volver y tampoco quiere que lo olviden, presenta su más reciente disco titulado “Lo banco y lo negro de mi vida”.

“La canciones están basadas precisamente en lo blanco de mi vida y a los episodios oscuros que viví dentro de la cárcel. En general hablo de la fuerza y la madurez que ahora tengo. "Gracias, mamá" es un tema que le escribí a mi madre mientras estaba en prisión, lo mismo que otro para mis hijas”, concluyó el intérprete de éxitos como “El baleado” y “Ojalá que te vaya mal”.

