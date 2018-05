Lali Espósito sale del confort a “100 grados”

Ciudad de México

La actriz y cantante Lali Espósito visita la capital mexicana para promover su más reciente sencillo, "100 grados", una canción de género urbano que llena de energía y el ritmo característico de esta corriente musical busca apoderarse de las listas de popularidad.

Con pantalón de cuero y blusa negra con estampados en fucsia, Lali hizo una pausa en la promoción y sesión de fotos desde las oficinas de Sony Music México para platicar con ¡hey! sobre sus nuevos proyectos así como la forma en que ella vive su carrera.

Espósito comenzó su carrera desde que era una niña, cuando participó en series infantiles como Floricienta y Casi ángeles, lo que ha provocado que muchas de las pequeñas que crecieron viendo dichos contenidos ahora también le sigan los pasos en su carrera musical, situación que entusiasma a la argentina, quien expresa con gusto que busca que todas esas mujeres la vean como un buen ejemplo de lo que ocurre en la industria del entretenimiento.

"A veces entre mujeres se da mucha competencia, si una es más alta, más delgada o si tiene el mejor pelo, pero esto se trata de ir más allá de que noten que los sueños se pueden cumplir con determinación y que existe también esa parte positiva dentro de estas industrias (televisiva y musical), por supuesto que me gusta la idea de pensar que hay chicas que prácticamente crecieron a mi lado, juntas nos transformamos en mujeres".

Para la intérprete de "Tu novia" el dar voz a una canción de reguetón como "100 grados" no implica ninguna complicación por lo que los detractores del género no son un tema que la agobie, "yo creo que siempre lo masivo es más golpeado, y bueno, el reguetón no es más que un ritmo, ritmo que además es amigable, lo mismo que el pop, yo soy una cantante de pop y sacar una balada es normal, algo con tintes electrónicos igual ¿por qué con el reguetón no? Los intérpretes del género tienen todo mi respeto", puntualizó Lali.

La cantante busca que su música cada vez llegue a más personas y aunque no tiene definida una fecha para montar su espectáculo en la República mexicana, sí desea que el próximo año pueda suceder. "Vamos a trabajar muy duro para que la presentación en México pueda ocurrir pronto".

Lali comentó que si pudiera regresar el tiempo se agradecería por llevar su carrera de la forma en que hasta ahora ha elegido, "me daría las gracias por ser siempre transparente, por seguir el instinto y no fallarme o traicionarme, estas industrias pueden ser muy difíciles y como mujer se complica un poco más porque sí se nos exige más, así que me gustaría decirme eso, que gracias por llevar como hasta ahora todo y a mi yo del futuro le diría que no hay que conformarse, que debemos seguir innovando y conociendo más".

La argentina abrió los shows de Katy Perry en sus presentaciones en Buenos Aires.

Lali comentó que a nivel artístico admira a Beyonce "no creo que en la actualidad exista alguien que pueda cantar y bailar mejor que como ella lo hace".

Su video oficial de "A cien grados" ya reunió más de 6 millones de reproducciones.

