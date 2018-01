Lady Gaga presume sus tatuajes en bikini

La cantante Lady Gaga compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que presume su figura y sus tatuajes en bikini.

En la imagen se puede apreciar cómo la cantante luce el traje de dos piezas en blanco que resalta los grabados en su piel de David Bowie y una rosa.

"Feliz Año Nuevo. A la felicidad. Salud. Amor. Y a la simplicidad de la naturaleza inolvidable, vida", dijo la estrella de la música en su cuenta de Twitter.

Happy New Year. To happiness. Health. Love. And to the simplicity of beautiful unforgettable nature, life. pic.twitter.com/dpdN1eXeeS