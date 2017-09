Kreator regresó con fuerza a la ciudad

Guadalajara

La noche del martes Kreator volvió a Guadalajara para presentarse en el C3 Stage. Esta vez llegaron con invitados, la banda islandesa de metal progresivo Sólstafir quienes también estrenaron este año "Berdreyminn". A las 20:40 horas ellos subieron al escenario y los estruendos en sus canciones fueron recibidos con oidos atentos por los tapatios. Si bien el género se alejaba un poco de los estelares, su presentación fue ovacionada, en los primeros temas se ganaron a propios y extraños y fue un atinado comienzo para la velada.

En un momento dijeron estar felices de estar en nuestro país y que esperaron 10 años para poder concretar la visita. Su vocalista y guitarrista agregó más tarde que a los 10 años la primera canción que aprendió fue "Tormentor" de Kreator y anticipó sus ultimos temas sobre el escenario.

Finalmente a las 22:20 horas subió al escenario la banda principal para comenzar en directo con los temas de su más reciente producción como "Gods of violence" y "Satan is real", con la energía que los caracteriza y los mantiene como uno de los exponentes del trash metal más importantes. Poco más de mil personas conectaron de inmediato con Kreator mientras su selección de temas presentaba "People of the Lie" y "Total Death".

Mille Petrozza se tomaba de vez en cuando algunas de las breves pausas entre canción para presentar la siguiente en turno y saludar a la audiencia, pero en general la noche transcurrió ágil con la llegada de éxitos como "Phantom Antichrist" que provocaban el headbanging entre los asistentes de melenas largas. La audiencia fue primordialmente adultos, algunos jóvenes, con la vestimenta negra como código para la cita. "Fallen Brother" fue dedicada por la banda a la terrible experiencia que horas antes sufrió nuestro país con énfasis en la capital tras el sismo.

"Se siente muy bien estar de regreso en México y con su gente. Ha pasado mucho tiempo. Dicen que en Guadalajara existe la mejor audiencia" comentó Mille. Entre el resto de los temas que se sumaron se enlistan "Enemy of God", "From Flood into Fire", "Extreme Aggression" y el show cerró con un encore que incluyó "Violent Revolution" y "Pleasure to Kill" minutos antes de la medianoche.

SRN