El DJ Klingande 'derrocha' talento en la CdMx

Ciudad de México

El DJ francés Klingande visitó nuestro país para dar un show en una fiesta íntima con la audiencia mexicana que lo alabó y agradeció su clásico tropical house, dentro del centro de espectáculos llamado White House, inaugurado hace algunas semanas en la Ciudad de México.

A la 1:00 horas, el productor musical salió al escenario con sus consola, para presenta algunos de sus éxitos como "Jubel", "Pumped Up", "Riva", "Somewhere new", entre otras con las que hizo bailar y saltar al público que por poco más de una hora deleitó con su música; además cada que terminaba alguna canción los presentes aplaudían con entusiasmo y gritos en conjunto.

TE RECOMENDAMOS: Revelan detalles del suicidio de Avicii

También tuvo a sus conocidos músicos un violinista y saxofonista que tocaron diversas canciones al ritmo musical del francés, incluso Klingande es conocido por subir al escenario a algunos fans para que disfruten más de cerca el show y en esta ocasión no fue la excepción, ya que dos chicas tuvieron la oportunidad de estar con el DJ y los músicos. Las fans mostraron su emoción y se tomaron fotos con ellos.

Klingande, que su nombre real es Cédric Steinmyller, a sus 25 años se ha posicionado como uno de los productores de música de Deep House más importantes, sus melodías son conocidas por ser acompañadas del piano, violín o saxofón.

Su nombre artístico es sueco y mantiene una gran admiración por este idioma, ejemplo de ello es el nombre de sus exitosas canciones "Punga" y "Jubel", palabras de aquel país nórdico; además su pasión por este tipo de música viene de los DJ de Suecia que admira.

ERV