La Kermes, una fiesta muy mexicana

Guadalajara

Con la finalidad de crear un festival cien por ciento mexicano y a la vez rescatar la tradición y cultura de las populares fiestas de pueblo, llega a Guadalajara la primera edición de La Kermes, un evento, que reunirá música, juegos, antojitos, lucha libre, un ambiente arrabalero y lo mejor del folclor mexicano.

"Traía la inquietud de hacer un festival, pero si se me hacía muy monótono el formato de los festivales de ahorita, muy anglosajón o americano, nosotros tenemos una copia con nuestras posibilidades de lo que puede ser un festival pero traemos una temática mexicana, tenemos mucho folclor, México es fiesta y agarramos este tema que es la kermese y lo hacemos en grande, en formato de festival", dijo en entrevista para ¡hey!, Alejandro Mendo, director de Marketing de AM empresa productora de La Kermes.

El cartel de esta primera edición de La Kermes es un verdadero agasajo pues son artistas que a pesar de sus diferentes estilos, hacen armonía y resaltan la tradición mexicana, está compuesto por Mi Banda El Mexicano, A Band of Bitches, Silverio, Lyn May DJ, Sonido Satanás, Las Papayas de Celaya, DJ Mi Rey y El Comandante.

"El line up ya todos lo conocen, está un poquito desquiciado y fue parte del morbo, ver a Lyn May, a Jonaz, y al final hubo muy buena mancuerna con todos porque todos querían colaborar con el otro, y va a ver muchas colaboraciones.

"Nos preocupamos mucho desde el line up hasta las actividades si le metimos mucho esfuerzo, de lograr que cada artista a pesar de no ser el mismo género que concordara con el otro, no es una revoltura, tenemos el sonido y el target, los que vienen a escuchar a uno no se van a aburrir si escuchan al otro si hubo mucho detrás para lograr esa armonía", detalló Alejandro.

Esta fiesta, también será recordada por una gran sorpresa pues se trata del reencuentro de Jonaz y Lyn May quienes trabajaron juntos allá en 1998 en el popular tema "Mr. P-Mosh" y los organizadores adelantaron que ambos buscan recrear esa canción en esta Kermes.

La Kermes se llevará a cabo este sábado 1 de julio en Casa Victoria, lugar donde encontraron los elementos perfectos para hacer el montaje de un gran escenario, un ring de lucha profesional, juegos mecánicos, juegos de mesa y destreza, un casino mexicano y hasta un registro civil para que como tradicional kermes te puedas casar.

"Tiene todo lo que te topabas en la kermes cuando estabas chavo porque también eso se perdió mucho, la kermes te tocaba cuando estabas chico, ibas a la primaria y te organizaban tu kermes, incluso desde ese mismo rango de edades ya se perdió el tema de la kermes, ya no lo conocen y entonces quisimos rescatarlo".

Además Casa Victoria cuenta un una alberca que estará activa durante la Kermes para que así los asistentes puedan darse un chapuzón para refrescarse de las altas temperaturas. También habrá un bazar con expositores mexicanos del Instituto de la Juventud de Zapopan quienes apoyan el consumo local.

"Para dar un plus, esta locación es como una mansión tipo Pablo Escobar, esta perrísima y nos cabe toda la gente, nos latió mucho el lugar y la arquitectura, que se pueden aprovechar para las distintas áreas con las que contaremos", detalló el organizador

En materia de seguridad, La Kermes que espera la asistencia de 5 mil personas contará con el 70 por ciento de su área toldeada para evitar las inclemencias del clima tanto del calor como de posible lluvia, además de elementos de seguridad privada y protección civil para reguardar la integridad del público.

El boleto de entrada tiene un costo de 580 pesos, incluye el acceso a los juegos mecánicos las veces que quieran así como al casino, acceso a la capilla de bodas, gorra oficial de La Kermes, la lucha libre, baile de Caballito y mucha fiesta.

Datos

* La Kermes tendrá un segunda edición y se espera pueda realizarse año con año.

*Este formato junto a todo el elenco se presentará en Monterrey

Horarios

12:00 -13:30 DJ Extremo

13:30-15:00 El Comandante

15:00 -16:30 DJ Mi Rey

16:30-17:00 Primera Lucha Libre

17:00-18:00 Papayas de Celaya

18:00-19:00 Sonido Satanás

19:00-19:30 Segunda Lucha Libre

19:30-20:00 Lyn May

20:00-21:00 Silverio

21:00-21:30 Tercera Lucha Libre

21:30-22:30 A Band Of Bitches

22:30-00:30 Mi Banda El Mexicano

00:30-01:00 DJ Mi Rey

Recomendaciones

*Llevar identificación oficial, pues es un evento para mayores de edad y se pedirá al ingreso

*Acudir con ropa cómoda

*Está permitido ingresar; mochilas pequeñas, toallas, traje de baño, bloqueador solar, cámaras no profesionales, encendedores, cigarros cerrados, e impermeables.

*No está permitido: sustancias ilegales, objetos punzocortantes, estoperoles, armas, botellas, pirotecnia o comida

MEMLL