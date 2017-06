Kendrick Lamar regresa con "ELEMENT", su nuevo video

Ciudad de México

Kendrick Lamar regresa con un nuevo video, esta vez para "ELEMENT.", el tercer sencillo de su más reciente álbum.

En el video, que inicia con una mano saliendo del agua y muestra la vida en los barrios bajos de Estados Unidos, aparece el cantante con la playera manchada de sangre y entre imágenes de revueltas y peleas callejeras.

La dirección del video está firmada a Jonas Lindstroem and the Little Homies, el alias que utiliza Kendrick Lamar en su faceta de director junto a David Fee.

Éste es el tercer clip de DAMN., el disco que estrenó este año y que acaparó las listas de popularidad por tres semanas.

Mira aquí "ELEMENT.":

Kendrick Lamar visitará México por primera vez el 26 de agosto para el Hellow Festival 2017, en Monterrey.





vmm