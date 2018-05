Kelly Clarkson pide acción y no silencio al recordar tiroteo

La cantante Kelly Clarkson, presentadora de los premios Billboard, abrió la gala con un discurso sobre el reciente tiroteo en una escuela de Santa Fe (Texas), y pidió a los espectadores que, en vez de recordar a las víctimas con un momento de silencio, llevasen a cabo "un momento de acción".

"Soy una chica de Texas y mi estado tiene roto el corazón. Una vez más estamos llorando por niños que han muerto sin razón alguna. Querían que hiciera un momento de silencio pero estoy harta de momentos de silencio. Es algo que no funciona", dijo hoy la popular artista sobre el escenario del MGM Grand Arena de Las Vegas (Nevada).

TE RECOMENDAMOS: Y los ganadores de los Billboard 2018 son...

"¿Por qué, en vez de un momento de silencio, no hacemos un momento de acción? ¿Por qué no cambiamos lo que está pasando? Porque es horrible", continuó.

Clarkson señaló que los padres deberían poder mandar a sus hijos "a escuelas, iglesias, cines, clubes sin este tipo de miedo".

"Necesitamos hacer las cosas mejor. Estamos fallando a nuestros hijos. Tengo cuatro hijos. No puedo imaginar lo que sería responder a esa llamada de teléfono. Así que, en vez de un momento de silencio, quiero respetar y honrar a las víctimas, con un momento de acción. Tengamos un momento de acción", manifestó.

Our hearts go out to all the victims in the Santa Fe community and their families. ❤️ pic.twitter.com/7ejLAd8nKk