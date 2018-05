Katy Perry deja a sus fans con el ‘ojo cuadrado’

México

A diferencia de cantantes pop como Rihanna, Taylor Swift, Beyonce o Lady Gaga, Katy Perry no ha fallado a sus fans en México y por tercera vez consecutiva se presenta con una gira internacional en nuestro país.

A diferencia del California Dreams Tour y el Prismatic World Tour, la cantante decidió cambiar de sede en la capital del país y llevar el Witness Tour a la Arena Ciudad de México, un espacio más amplio para una gira que en términos de producción es más grande que sus antecesoras.

A las 10:10 de la noche y antecedida por temas emblemáticos de los ochenta como “Girls Just Wanna Have Fun” o “The Way You Make Me Feel” (que son clara influencia de su propuesta actual), Katy apareció en el escenario enmarcada por un imponente juego de proyección de alta resolución en forma de un ojo gigante, eje del espectáculo que ha sido bien reseñado desde su arranque en Canadá en septiembre del año pasado.

“¿Cómo están Ciudad de México?” fue el saludo de la cantante.

El show dividido en 5 actos siguió con “Dark Horse”, uno de sus éxitos más grandes.

“Me tomó 67 fechas llegar hasta aquí, México”, dijo antes de interpretar el tema que tuvo un sonido más electrónico que el original.

Para “Chained to the Rhythm” la carta de presentación del disco Witness, Perry puso a sus bailarines cabezas con forma de televisión y un ojo al centro, en clara referencia a la novela 1984 y el gran hermano “¡Despierten!”, fue el mensaje al final del tema.

Para el segundo bloque del espectáculo, la cantante hizo un repaso por las canciones que la convirtieron en una de las exponentes pop más destacadas en el mundo. Haciendo una fiesta de referencias visuales y auditivas de los años ochenta (luces neón, palmeras, autos descapotados, flamingos) interpretó “Teenage Dream”. Después vino una muestra del español de la cantante.

“Ay Dios mío... silencio. Hola ¿Cómo estás? I speak un poquito spanish, un poquito. Sé decir “hola”, “buena noche” “papi chulo”, se decir esto: ‘¡Viva México cabrones!’”, dijo en nuestro idioma, y ya en inglés continuó: “No sé mucho y quiero aprender español tanto como inglés ¿Me enseñas unas palabras? ¿Cómo se dice caliente y frío?”, y ante el alarido de sus devotos fanáticos interpretó “Hot and Cold”. Después vinieron con un sonido más rock “Last Friday Night” y “California Gurls”.

Al cierre de esta edición terminó el bloque con “Left Shark” que hiciera famoso en su presentación del Super Bowl y era devorada por una boca idéntica a la del show de terror de Rocky mientras cantaba “I Kissed a Girl”.

LOS TEMAS

Acto I

1.- “Witness”.

2.- “Roulette”.

3.- “Dark Horse”.

4.- Chained to the Rhythm.

Acto II

1.- “Teenage Dream”.

2.- “Hot n Cold”.

3.- “Last Friday Night. (T.G.I.F.)”.

4.- “California Gurls”.

5.- “I Kissed a Girl”.

Acto III

1.- “Deja Vu”.

2.- “Tsunami”.

3.- “E.T”.

4.- “Bon Appétit”.

Acto IV

1.- “Wide Awake”.

2- “Thinking of You”.

3.- “Power”.

Acto V

1.- “Part of Me”.

2.- “Swish Swish”.

3.- “Roar”.

Encore

1.- “Firework”.