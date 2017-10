Katy Perry anuncia conciertos en México

La cantante Katy Perry anunció que el próximo año visitará México con su Witness Tour, con el que recorrerá la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La primera parada del recorrido por el país será la Ciudad de México. El 3 de mayo de 2018, la intérprete de I kissed a girl ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México.

El segundo concierto será el 8 de mayo, en la Arena Monterrey y cerrará su recorrido por el país en la Arena VFG de Guadalajara el 11 de mayo.

La preventa de boletos para la presentación en la Ciudad de México será del 26 al 28 de octubre para tarjetahabientes de Santander y la venta general comenzará el 29 de octubre.

El precio de los boletos para la Arena Ciudad de México va de los 550 pesos hasta 4 mil 500 pesos.

"Hola México, te veo pronto", dijo la cantante a través de sus redes sociales.

La intérprete se encuentra en Estados Unidos promocionando su más reciente álbum con el que ha conquistado las listas de popularidad con temas como Swish Swish y Bon Appétit.

🇲🇽 HOLA MEXICO 🇲🇽te veo pronto (👁u 🔜) on #WITNESSTHETOUR❗

Mexico City/Monterrey on sale Sun

Guadalajara on sale 11/1https://t.co/VNXmphRhJepic.twitter.com/8oYlCNMvVC