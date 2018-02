Justin Timberlake destacó el poder de la música para unir a la gente

Minneapolis/Estados Unidos

Justin Timberlake se toma con mucha calma su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LII, a final de cuentas será la tercera ocasión en la que será protagonista en el escenario más grande del planeta y nada puede ser peor que el “incidente de vestuario” que protagonizó en 2004.

Con las preguntas asignadas desde antes de que terminara la conferencia de prensa, no se tocó el momento donde él y Janet Jackson se vieron envueltos en la polémica por arrancarle una parte del top a la cantante.

La conferencia giró en torno a su amistad o “Bromance” con Jimmy Fallon, la relación con su hijo de tres años y la lista de “Man-crush” de Tom Brady, quarterback de los Patriotas que lo mencionó el lunes pasado durante el Opening Night.

“Estoy un poco decepcionado de que me pusiera en la lista con Julian Edelman, Danny Amendola y Rob Gronkowski. Pero él es oficialmente el mejor de todos los tiempos, es el tipo perfecto para invitarlo a ver el Super Bowl, pero nunca puede porque siempre lo está jugando”.

Timberlake, manejó los poco más de 30 minutos de la sesión de preguntas y respuestas con la soltura de siempre, reconoció que “ama” a Tom Brady, pero negó su apoyo por Nueva Inglaterra, ya que su corazón pertenece a los Empacadores de Green Bay.

El cantante y actor, quien cumplió 37 años el miércoles, se sonrojó cuando los miembros de los medios de comunicación le cantaron ‘Feliz cumpleaños’ y apareció con barba y una camisa de franela, imagen diseñada para el lanzamiento de Man of the Woods, álbum que se estrenará 48 horas antes del partido y que viene anunciando desde principios de enero.

Respondió preguntas sobre la sede del Super Bowl y la influencia del fallecido Prince en su carrera.

Lo describió como el “mejor músico que conoció dentro de la cultura pop” y aseguró que “todos esos momentos que compartí con él, hablando de música, son memorias que me llevaré para siempre, porque siempre fue un gran ídolo para mí”.

Sobre el espectáculo reveló muy poco, no habló de invitados especiales, ni del set de canciones que tiene preparado, solo adelantó que sonará su éxito del 2016, “Can’t Stop The Feeling”, y que no habrá reencuentro con N´Sync.

“Vamos a hacer unas cuantas cosas que no se han hecho antes en el espectáculo de medio tiempo, siempre quise hacer algo así. Pero en una nota más seria, es un momento en el que tienes la oportunidad de reunir a la gente con la forma más increíble que tiene el arte, que para mí es la música. A mí me gusta hacer música para bailar, así que espero que todos estén bailando”, explicó.

La NFL confirmó que Jimmy Fallon participará en los instantes previos al performance de Timberlake y a pesar de que el estadio está techado habrá un sobrevuelo de los aviones de la fuerza aérea para cerrar la interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos por parte de P!nk.

CLAVES

SU HISTORIA

El cantante marca su regreso al evento deportivo, 14 años después de su anterior participación, protagonizada por el escándalo junto a Janet Jackson y su aparición en 2001 con el extinto grupo N’SYNC del que fue parte.

Un grupo de observadores de contenidos en la televisión pidió educadamente a Timberlake que mantenga su espectáculo de medio tiempo “seguro para los niños que lo ven”.

En una carta abierta para el artista, emitida el martes, el Consejo Televisivo de Padres de Familia dijo que espera que no se repita lo ocurrido en 2004 cuando Timberlake retiró parte del vestuario de Janet Jackson dejando expuesta parte del pecho de la cantante.