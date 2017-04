Fonsi se unió a Bieber para cantar 'Despacito' en vivo

Ciudad de México

Justin Bieber se subió al escenario junto a Luis Fonsi para cantar "Despacito".

Los cantantes se unieron para hacer una nueva versión del éxito de Fonsi y lo presentaron en vivo por primera vez en Puerto Rico.

El canadiense se presentó en el país natal del creador del tema como parte de su gira Purpose, que toma el nombre de su último álbum.

Bieber y Fonsi estrenaron "Despacito" junto a Daddy Yankee y en menos de un día rebasó el millón de reproducciones en Spotify y alcanzó casi 40 millones en YouTube.

Durante su concierto, el cantante interpretó temas como "No Pressure", "Where Are ü Now" y "Love Yourself".

Mira aquí el estreno en vivo de esta canción:





