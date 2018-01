Justin Timberlake estrenará próximamente nuevo disco

Ciudad de México

El cantante y productor estadunidense Justin Timberlake confirmó que será el 2 de febrero próximo cuando lance su nuevo álbum de estudio titulado "Man of the woods".

La producción del 10 veces ganador del Grammy y poseedor de cuatro Emmy, ya está disponible en preorden y con ella el sencillo "Filthy", cuyo video, dirigido por Mark Romanek, se estrenó este día. El clip muestra los dotes para el baile del intérprete.

De acuerdo con un comunicado, "Filthy" fue coescrito y coproducido por Timberlake, Timbaland y Danja, con créditos adicionales por parte de James Fauntleroy y Larrance Dopson.

En lo que respecta a "Man of the woods", el material fusiona sonidos del rock estadunidense tradicional con influencias modernas de colaboradores como The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton y Alicia Keys.

Las historias están inspiradas en el hijo de Justin, su esposa y el viaje personal que realizó desde Memphis hasta donde se encuentra el día de hoy.

Una vez liberado el disco, el también actor se presentará en el medio tiempo del Super Bowl LII, el 4 de febrero.

Te compartimos la canción.

ERV