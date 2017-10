Julión Álvarez celebra 10 años de trayectoria

Chihuahua

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos cuestionara la integridad de Julión Álvarez, el famoso cantante celebrará, la noche de este domingo, los primeros 10 años de su trayectoria artística en la Feria Arriba Juárez de la frontera chihuahuense.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, tras destacar que desde hace varias semanas se agotaron las localidades VIP, dijo que desde la una de la tarde de este domingo, se abrieron las taquillas para que los miles de juarenses compren su boleto a 50 pesos y con derecho a la mayoría de los juegos mecánicos, disfruten a Julión Álvarez.

“Invitamos a los miles de juarenses a disfrutar la presentación de Julión Álvarez en la Feria Arriba Juárez 2017, quien se reencontrará con el público fronterizo”, manifestó el alcalde, al apuntar que el famoso cantante vendrá acompañado con su Norteño Banda.

Cargado con todos sus éxitos que lo han colocado en el gusto del público y siendo uno de los artistas taquilleros más exitosos del momento”, celebrará –la noche de este domingo- con los miles de juarenses sus diez años de trayectoria musical.

“La presencia de Julión Álvarez ha llamado el interés de la comunidad, por ello se espera que este domingo la afluencia de personas en la feria supere a la de otros días, por lo que se estará cuidando el número de aforo para evitar inconvenientes a los asistentes.

“Estos festejos (presentación de artistas de renombre) han sido ejemplares pues se han realizado en orden y tranquilidad: esto habla muy bien de la recuperación de espacios públicos y de cómo los juarenses confían en el trabajo hecho por el Gobierno Municipal Independiente, particularmente en materia de seguridad pública”, indicó.

Durante la conferencia que ofreció a los medios, el alcalde no dejó pasar el clima de in seguridad que permea en esta frontera… “A pesar de los índices que nos preocupan y que están focalizados, quienes viven en paz y quienes somos gente honesta, sabemos que no tenemos por qué correr riesgos”, apuntó.

Tras lo anterior, resaltó el “éxito total” que tuvo la noche de este sábado el grupo Calibre 50, donde los miles de fronterizos abarrotaron la Plaza de la Mexicanidad para corear las canciones del grupo, el cual subió al escenario antes de las 11 de la noche del sábado.

“Ni que estuvieras tan buena”, fue la canción con la que arrancó su presentación Calibre 50, cuyos integrantes pusieron a bailar a todos los fronterizos.

“Estamos muy contentos de estar aquí, venimos de McAllen Texas y el estar aquí esta noche nos da mucho gusto. Dentro de las novedades que tenemos, está la colaboración con la Banda Carnaval y a la vez hacemos un mensaje de agradecimiento a cada uno de los asistentes a nuestras presentaciones”, dijeron los integrantes del grupo.