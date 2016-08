Juan Gabriel, el Divo que conquistó México

México

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, falleció a los 66 años de edad en Santa Mónica, California, a causa de un infarto.

Con 45 años de trayectoria musical, el intérprete es una de las figuras musicales más importantes de México.

Juan Gabriel, el gran intérprete y compositor mexicano, se ha ido tras una vida en la que, "con dinero y sin dinero", hizo lo que realmente quiso.

En más de cuatro décadas de trayectoria, comparable quizá solo con José Alfredo Jiménez, compuso más de 1.500 canciones interpretadas por artistas como Marc Anthony, Raúl Di Blasio, Ana Gabriel, Angélica María y Lucía Méndez.

Produjo para más de 50 artistas que incluyen a Paul Anka, Lola Beltrán y Lucha Villa y lanzó más de 30 discos. Autor e intérprete de canciones, logró la inmortalidad con cada tema, pues componía con el corazón.

"No hay ninguna regla en mi manera de componer. A veces cuando estoy alegre escribo algo muy triste, y viceversa. En fin, es algo que ni yo mismo sé, pues compongo de una manera que para mí es la más natural del mundo. Gano más como compositor y productor que como intérprete", dijo Juan Gabriel alguna vez, según su biografía en la Sociedad de Autores y Compositores de México.

La sociedad también señala que es el artista que más ingresos por concepto de regalías ha generado para la organización, donde su catálogo suma casi 600 canciones.

El cantante llevó su talento musical por diversos géneros, como el ranchero, el bolero, el pop y la balada, con los que logró vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Su estilo en el escenario era único. Su forma de bailar, su voz, su talento, su carisma, el tiempo y la conexión que tenía con su público, conquistó a miles, y seguirá haciéndolo a lo largo de los años.

Las canciones de este ícono mexicano han traspasado fronteras, tanto así que han sido traducidas a más de 10 idiomas.

HISTORIA

El menor de 10 hermanos, era hijo del arriero Gabriel Aguilera Rodríguez y la campesina Victoria Valadez Rojas. Nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950.

Su madre, que tuvo que trabajar por años como sirvienta, se mudó con sus hijos a Ciudad Juárez, de donde le viene el apodo de 'El Divo de Juárez'.

El cantante pasó la mayor parte de su infancia apartado de su madre, pues ante la falta de dinero se vio obligada a ingresarlo en un internado.

El fallecimiento de su madre en 1974 inspiró "Amor eterno", que hasta la fecha se escucha como un himno de dolor y es recurrente en algunos funerales.

Estudió solo hasta el quinto año de primaria, pues se escapó del internado. Pero allí había conocido al señor Juan Contreras, quien fue una especie de mentor y le enseñó música. De él provino parte de su nombre artístico, Juan, que combinó con el de Gabriel, su padre.

En 1965 debutó en el programa "Noches rancheras" bajo el nombre de Adán Luna, interpretando "María la bandida". Luego cantó en el cabaret "Noa Noa", de donde se inspiró para hacer la que fue quizá su canción más característica, "El Noa Noa".

Al probar su suerte en la capital no tuvo otra opción que dormir en sitios como la estación de ferrocarriles o la Alameda y la Villa de Guadalupe de la Ciudad de México. En ese periodo fue acusado de robo y fue encarcelado en la sombría prisión de Lecumberri, lo cual quedó plasmado en la película de 1982 "Es mi vida", escrita y dirigida por Gonzalo Martínez Ortega y en la que Juan Gabriel actuó como él mismo.

Sus temas hicieron que conociera al director de la prisión y a la esposa de éste, quien descubrió que no había pruebas suficientes en su contra y ayudó a que lo liberaran. Pero las malas experiencias parecían no tener cabida en el prolífico universo deJuan Gabriel, el astro que con su voz y entrega en el escenario alegraba a aquellos que pensaban "No me vuelvo a enamorar".

ESCENA MUSICAL

Juan Gabriel, el astro, superó la escena del espectáculo y se convirtió en figura del imaginario mexicano. Sus ademanes, la manera tan vívida como introducía cada canción en sus presentaciones, lo llevaron a ser imitado por comediantes amateurs y profesionales y sus temas eran interpretados de manera recurrente en concursos televisivos de talento.

Incluso llegó a ser laureado por el cronista Carlos Monsiváis y rompió esquemas en 1990 al presentarse tres noches seguidas en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, reservado generalmente para ópera y ballet, pese a ser un músico popular.

Esos conciertos fueron a beneficio de la Orquesta Sinfónica Nacional y se convirtieron en una de sus presentaciones más celebradas. Su disco "Juan Gabriel en vivo desde el Palacio de Bellas Artes" estableció récords de ventas y también se lanzó en video, algo inusual para los artistas de la época. En 2013 repitió la hazaña al cumplir 40 años de trayectoria con otro concierto en el palacio que quedó plasmado en el disco "Mis 40 en Bellas Artes" de 2014.

Con el tiempo se tornó una figura enigmática. Poco hablaba de sus proyectos, y su vida personal resultaba un misterio. Juan Gabriel, un astro de múltiples aristas, brillaba por cada una de ellas.

Se destacó como filántropo, donando las ganancias de algunas de sus presentaciones a hogares infantiles en México y en 1987 fundó Semjase, un orfanato para 120 pequeños donde se les enseñaba música y el cual financiaba personalmente.

En 1985 la asociación de cronistas de espectáculos de Nueva York lo premió como el artista del año. En 2009 fue incorporado al Paseo de las Estrellas de Las Vegas y la Academia Latina de la Grabación, que otorga los Latin Grammy, lo honró como Persona del Año una ceremonia marcada por la alegría en la que derramó vino y cantó sobre una mesa.

"De lo que doy nunca me acuerdo, de lo que me dan nunca me olvido", dijo el homenajeado en la ceremonia.

Incluso se decía devoto de sus fanáticos: "Me he convertido a través de los años en fan de mis admiradores. Ellos pagan un boleto por verme y eso es impagable". Del mismo modo, jamás escatimó en reconocer a otras figuras tan grandes como él.

En 2012 participó en el homenaje a Roberto Gómez Bolaños "Chespirito". Luciendo un atuendo rojo y amarillo, que recordaba al Chapulín Colorado, rindió honor a la prolífica carrera del comediante con una versión especial de "Señor Corazón" que incluía la emblemática frase "no contaban con mi astucia".

En esa ocasión también interpretó el tradicional "Noa Noa" con su característico estilo desenfadado y fue uno de los artistas más ovacionados de la noche.

En la última década Juan Gabriel tuvo problemas con el fisco por deudas millonarias en México y Estados Unidos y también se le relacionó con el Cartel de Cali cuando Fernando Rodríguez, hijo del narco colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, señaló en su libro "El hijo del ajedrecista" que el Divo de Juárez había amenizado una fiesta para sus jefes.

En 2010 fue acusado de abuso sexual por el hijo de un músico que colaboró con él en Estados Unidos. Juan Carlos García, la presunta víctima, alegaba que había sido abusado en la década de 1980, cuando tenía 15 años. La demanda presentada en un tribunal de Los Ángeles no prosperó cuando García fue deportado tras ser arrestado por un cargo de drogas.

Ninguno de esos encuentros pudo eclipsar su andar.

Su pasado recientemente inspiró una serie. "Hasta que te conocí", la producción biográfica del intérprete mexicano muestra gran parte de una vida llena de carencias y dificultades que marcaron su infancia; sin embargo, lo convirtieron en una de las figuras más populares de la música de nuestro país e incluso de América Latina.

Con una historia que nunca terminará, Juan Gabriel a pesar de su muerte seguirá presente en la vida de los mexicanos y pasará a la historia como un ícono musical inigualable de nuestro país.

"Tengo ya 64 años, ya como esté pues está bien", dijo durante el estreno de "¿Qué le dijiste a Dios?". "Aunque tengo 64 años me supero en lo que pueda todos los días y siempre estoy haciendo cosas para México, para la música, para estar más unidos, para bailar. Para que cuando me vaya me quede".













