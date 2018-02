José Alfredo Jiménez Jr. revive a su padre en un libro

Ciudad de México

José Alfredo Jiménez Jr. revive a su padre en el libro Pero sigue siendo el Rey, donde expone algunas de las anécdotas que el propio interprete le contó, dejando al descubierto, por ejemplo, las historias que encierran sus grandes éxitos.

En un salón de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), acompañado de su hermana Paloma Jiménez Gálvez, quien escribió el prólogo de la obra, platicó que el texto reúne anécdotas divertidas y sentimentales que reviven la esencia del reconocido músico.

"No quise hacer una biografía, sino que esos datos se los puse tal y como él me lo platicaba, incluso me permitió platicar con algunas de sus amistades, yo trato de que ustedes escuchen a Chavela Vargas, el Indio Fernández, María Félix, esas personalidades que vivieron en el mundo de mi padre", dijo.

Paloma Jiménez añadió que el libro responde diversas dudas que la gente les pregunta sobre el intérprete, como su comida favorita, su altura o el número de canciones que compuso; destacó que se narra en formato de entrevista, como una charla ligera entre padre e hijo.

En la presentación del libro, también estuvo presente el músico Jesús Monarrez, quien entonó un tema inspirado en El caballo blanco, así como Mariano Rivera Velázquez, hijo de Consuelo Velázquez y Mariano Rivera Conde, el hombre que "descubrió a José Alfredo Jiménez"

Rivera Velázquez platicó que su padre apoyó al músico cuando aún era desconocido y por sus órdenes se grabó la primera canción de El Rey. Un día, su padre escuchó a Andrés Huesca tocar una melodía distinta e inmediatamente indicó: "Eso se graba y además quiero conocer al compositor".

El cantante le dijo que pertenecía a "un güero que trabajaba en un concurrido restaurante de Santa María la Rivera"; cuando José Alfredo llego al estudio, explicó que no sabía tocar el piano ni la guitarra, "para componer nada más chiflo y canto", les dijo. Ese mismo día salió contratado.

José Alfredo Jiménez Jr. añadió que cuatro meses después su papá fue a ver si le correspondía un pago y, contento, recibió un cheque 70 mil pesos que corrió a cambiar. "Mi padre no traía ni un peso en la bolsa, me dijo que le temblaban las piernas, los ojos se le nublaron, fue corriendo a ver la Virgencita", refirió.

Como esta, hay muchas otras anécdotas que se reúnen en el libro Pero sigue siendo el Rey, cuyas primeras 5 mil 028 copias ya han sido distribuidas. Jiménez Gálvez comentó que planean más presentaciones del texto, que cuenta con observaciones de personalidades como Armando Manzanero.

La obra incluye cerca de 300 fotografías, manuscritos, portadas de disco, canciones que cantó con otros compositores; "en fin, cosas que la gente está interesada en conocer", abundó.

Al evento también acudió Alex Lora, quien comentó que el libro es "una prueba de que la música de José Alfredo y su persona, va a seguir por siempre en nuestros corazones y nuestras mentes".

El músico abundó que quien nunca haya cantado una canción de El Rey nunca ha conocido "lo que es el sentir de nuestra raza"

"La música de José Alfredo representa la identidad de nuestra raza y la prueba es que la paso del tiempo su música cada vez esta mas viva", agregó.

