Declaraciones de Serrat sobre Cataluña causan polémica

Joan Manuel Serrat fue acusado de fascista por haber asegurado que el referendo de indepencencia convocado por el gobierno de Cataluña "no es transparente".

El cantautor lamentó el impacto de sus declaraciones y dijo que la situación en España es "muy tensa y propicia a las exageraciones y barbaridades".

"Que se tilden de fascistas mis declaraciones es, o desconocer lo que es el fascismo, o directamente buscar el insulto a una persona como el que se puede buscar a un árbitro de fútbol cuando pita algo que no nos gusta", declaró al presentar el cierre de la gira "El gusto es nuestro, 20 años", en Buenos Aires, Argentina.

El autor de "Mediterráneo" instó a que a las opiniones sean claras y "cada uno ponga las suyas arriba de la mesa para saber dónde estamos y de qué estamos hablando". "El maltrato nunca es agradable", subrayó.

Serrat también dijo que el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad en la situación actual en Cataluña porque ha estado "ninguneando" el conflicto independentista y ha dejado que las cosas "se fueran pudriendo" sin buscar una salida.

"No digo que sea el Partido Popular ni el gobierno los que tienen toda la responsabilidad, pero sí buena parte de ella y no se les puede eximir", puntualizó el cantante y compositor, quien se presentó junto a sus compañeros de gira Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos.



Así, el músico se metió en la crisis política que vive su país, que este domingo celebrará un referendo clave ante la nueva intención del gobierno catalán de independizarse del país, a casi dos años de aprobar la resolución separatista.

"Hasta el día 1 habrá una situación determinada, después del día 1 habrá otra pero lamentablemnte no creo que las tensiones aflojen, a no ser que de alguna manera el camino del diálogo, que no se ha producido hasta ahora, pueda tener cabida, cosa que me parece a estas alturas muy deseable pero muy difícil", agregó.

La consulta programada para el próximo domingo ha sido suspendida por la Justicia y rechazada por el gobierno central español.



