JNS crea su propia ‘Metamorfósis’

El grupo JNS asegura que se acopló a la perfección con el proceso de creación de un nuevo disco y a la transición de la música que se apoya fuertemente en las redes sociales.

"Todo lo digital, las redes, eso no lo vivimos en los noventa, en aquél entonces Jeans, no teníamos este contacto tan cercano con nuestros fans, era complicado porque no podíamos llegar a otros lugares; la música pop se olvidó un poquito, hay otros géneros que empezaron a destacar y para nosotras regresar, fue novedoso en todos los aspectos", comentó Karla durante una conferencia.

La cantante agregó que sus admiradores, a pesar de que ahora consumen música de distinta manera, son los mismos que aún quieren tener un disco físico.

"A pesar de que los aristas sacan un sencillo en digital, los fans de JNS, quieren aún el disco físico, el librito, los agradecimientos noventeros", dijo.

Las integrantes de la agrupación, que iniciaron desde su adolescencia, aseguraron que su carrera musical a los largos años las hizo crecer rápidamente.

"Empezamos muy chiquitas y todo lo que hemos vivido, nos ha servido muchísimo para madurar, para aprender, nos sirvió mucho ahora para saber qué es lo que queremos y qué no queremos", dijo Melissa.

Por otra parte, JNS aseguró que desea mantener un mensaje positivo a todo tipo de generaciones.

"La gran responsabilidad que tenemos nosotras al estar paradas con un micrófono o estar en una pantalla de televisión, es el mensaje que queremos transmitir, sabemos que el reguetón ha venido a ganar un lugar importante en la música, nosotras desde chicas siempre hemos querido dar un mensaje sano, de amor, humildad, de unión y no estamos peleadas con los mensajes de estos géneros, pero sí es rudo ver a niñitos cantando canciones fuertes", agregó Karla.

Con su nuevo disco Metamorfosis, se escogieron 13 canciones de más de 100 que había en propuesta y tardaron meses en concretar la lista que incluye el álbum.

"Lo padre de la selección es que después de varias reuniones caseras, escogimos canciones que se pudieran escuchar en una fiesta, en el coche, en tu casa solo; son canciones también que nos marcaron a todas", dijo Melissa.

Al ser cuatro mujeres conocidas por su desempeño artístico, todas coincidieron en que debe de existir un apoyo dentro del poder femenino.

"La unión de la mujer, empujarnos hacia arriba entre nosotras, no para abajo que generalmente sucede con el género femenino, hay que cambiar un poco la mentalidad, apoyarnos entre nosotras", comentó Regina.

Incluso externaron que esta etapa de sus vida es la mejor para ellas tanto en la vida profesional como en la personal.

