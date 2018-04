JNS iniciará su gira Metamorfosis en el Auditorio

Ciudad de México

JNS, que se integra por Angie, Melissa, Karla y Regina, asegura que tras tomar la decisión de regresar a los escenarios; el cariño del público ha sido una sorpresa que las mantiene unidas.

"Desde nuestro primer show en 2015 ha sido una sorpresa ver a tanta gente, tantos fans que nos seguían desde los inicios del grupo en los años noventa; tener un sould out en el Metropólitan y en el Auditorio era de no creerse, de sentir los nervios y no escuchar nada por tanto grito", dijo Angie en conferencia de prensa.

La agrupación recibió disco de Oro de parte de Roberto López, presidente de Sony Music por las ventas de su álbum Metamorfosis.

"Muy bendecidas por este reconocimiento para este álbum que es muy especial para nosotros y nos ha dejado temas muy entrañables. Ha sido realmente emocionante ver la aceptación que ha tenido. Yo lo escucho mientras voy en mi carro y lo disfruto muchísimo", comentó Regina.

JNS anunció el comienzo del Metamorfosis Tour, con el cual se presentarán el 16 de junio en Auditorio Nacional, el 24 de agosto en San Luis Potosí; el 31 de agosto en Querétaro y pronto anunciarán fechas en los estados de Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos.

