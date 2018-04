Jamiroquai cumple en México a pesar del clima

México

La noche capitalina le jugó una mala pasada a los seguidores de Jamiroquai: la lluvia retrasó los medios de transporte de CdMx, en avenida de Las Granjas la fila de automóviles era interminable y el Metro funcionaba a marcha lenta, por lo que al llegar a la estación Arena Ciudad de México, todos corrían y otros se bajaron de sus vehículos para hacer lo propio.

Empapados, así llegaban grupos de amigos que metían los zapatos al agua sin el menor empacho para llegar lo más pronto posible al recinto en el que a las 21:15 horas apareció Jason Jay Kay con un sarape, confeccionado con mangas, cierre y cuello, y un casco lumínico que los más románticos consideraron que se tragaba de un penacho para interpretar “Shake It On”.

La emoción del público, fue premiada con cada canción y los constantes “¡Muchas gracias, México!” que lanzaba el vocalista en español. La fiesta sonora incluyó sus éxitos de antaño y la presentación en directo de Automaton, su más reciente producción discográfica, tras siete años de no pisar un estudio de grabación.

Este recital era anhelado por los presentes, ya que los londinenses no se habían presentado en el país hace cinco años, por lo que no perdieron la oportunidad de mover su cuerpo al ritmo de “Little L”, “Main Vein”, de la que el cantante aceptó: “Tenemos mucho tiempo de no cantar”; así como de “Dr. Buzz”, “Space Cowboy”, “Alright”, “Cloud 9” y “Superfresh”.

El funk deleitó a un público que mezcló adolescentes con jóvenes adultos, que a la menor provocación ofrecían su mejores vítores también al resto de los integrantes, que han cambiado en varias ocasiones, pero que siguen dando a la agrupación su distintivo acid jazz con matices de música disco y sonoridades de electrónica.

“Use the Force”, “Cosmic Girl”, “(Don’t) Give Hate a Chance”, el más reciente sencillo “Automaton”, “Seven Days in Sunny June” y “Canned Heat”, que incluyó partes de Revolution (1993) fueron ampliamente celebradas con gritos, brazos al aire hondeando, generados por Kay, movimientos de cabeza y mucha energía.

El show, lleno de luces y tecnología de última generación en su producción, convenció a los presentes, que tras “Lovefool, aplaudieron la entrega de los británicos de manera ininterrumpida, hasta que sonaron los acordes del tema favorito de la noche y uno de los más esperados por más de 22 mil seguidores que se presentaron en el recinto de Azcapotzalco, cuando apareció “Virtual Insanity”, que puso el punto final de la velada minutos después de las 23 horas.

CLAVES

IDEA PROPIA

Jamiroquai fue ideado por Jason Jay Kay e integrado originalmente por Toby Smith (teclados), Stuart Zender (bajo), Nick van Gelder (batería) y Wallis Buchanan (didgeridoo).

La producción anterior de la alineación fue lanzada en 2010, bajo el titulo de Rock Dust Light Star.

Desde su primer disco, grabado en 1992, la banda fue uno de los principales grupos de referencia en el panorama funk internacional.