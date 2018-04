James prepara nuevo material discográfico

Ciudad de México

La banda británica James anuncia la salida de su nuevo disco EP que incluye cuatro canciones, y que representa su primer lanzamiento desde su exitoso álbum Girl at the end of the World, en 2016.

La canción "Better than that" se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el resto "Busted", "Hank" y "Broken by the Hurt" se lanzarán cada segundo miércoles, desde el 4 de abril hasta el 16 de mayo.

Asimismo, el EP Better Than That será lanzado el viernes 18 de mayo, en una edición limitada de vinyl y estará disponible en su tienda oficial, de acuerdo a un comunicado.

El sencillo "Better than that" es una canción con un ritmo rápido y alegre, una oda a la mejoría.

Por su parte "Busted" es más suave y soñadora, con una construcción intensa y gentil; "Hank" con guitarras zumbantes y voz distorsionada tiene la letra más abierta. El EP cierra con la melancólica "Broken By The Hurt", oscura con melodías pop.

James es una de las bandas más reconocidas del Reino Unido y cuenta con más de 20 años de exitosa carrera musical con 14 álbumes de estudio, entre los que destacan Sit down, She's a star, Laid, Come home, Moving on y Nothing but love.

La agrupación se prepara para la gira que dará por Reino Unido, con siete fechas que recorrerá Llandudno's Venue Cymru, Warrington, Blackburn, Halifax. Middlesbrough, Oban y Scunthorpe's Baths Hall, del 16 al 25 de mayo.

Además de presentar una serie de espectáculos en el Common People Festival , uno de los principales eventos de Southampon el sábado 26 de mayo, y en Oxford el 27 de mayo, así como en festivales en España que incluyen el Bilbao BBK Live el 14 de julio.

