De Jack White a Nicky Jam, 7 estrenos musicales

Ciudad de México

Las estrellas de la música dieron a conocer sus nuevas canciones con las que esperan poner a bailar al público, esta semana destaca la diversidad de géneros musicales que van del rock, pasando por el pop, hasta llegar al reguetón.

TE RECOMENDAMOS: RBD apareció en Spotify y los fans no podían creerlo

A continuación te presentamos las siete canciones que buscarán posicionarse en el número uno de las listas de popularidad.

Jack White - "Over and Over and Over"

La canción se desprende del tercer álbum del cantante titulado Boardinng House Reach. Esta semana en Londres, a la par del lanzamiento, se está trabajando en un video oficial, el cual dirige Us, el reconocido dúo que consiste de Christopher Barrett y Luke Taylor.

Zoé - "Azul"

La canción fue escrita por León Larregui, con arreglos de Zoé y la producción de Craig Silvey. El tema fue grabado por los estudios Panoram, en la Ciudad de México.

Nicky Jam y J Balvin - "X"

El tema viene cargado de ritmos afro caribeños como el dancehall y el reggae; para generar una canción con diversas fusiones.

CNCO - "Mi Medicina"

La canción forma parte del segundo álbum de la banda que fue grabado en diferentes países, mientras la banda realizaba su tour alrededor del mundo, incluyendo su ciudad de origen, Miami.

Yuridia y Pepe Aguilar " Respóndeme tú"

Este es el tema que los fans de Yuridia, a través de una dinámica en redes sociales, escogieron como segundo sencillo de Primera Fila. Se trata de una conmovedora composición de José Luis Roma (Río Roma).

Iggy Azalea - "Savior"

La rapera dio a conocer su nuevo tema que viene acompañado de una estética con temas religiosos, el cual fue dirigido por Colin Tilley, el video muestra una particular iglesias donde las aureolas y las enormes cruces son de neón.

Meghan Trainor - "No Excuses"

Este es el primer adelanto de lo que será su tercera producción discográfica. La canción fue escrita por la propia cantautora junto a los compositores JKash y Andrew Wells; y producida por Andrew Wells.

ES