Necesitas un abrazo, hermano: J Balvin a Aleks Syntek

Después de la guerra que comenzó Aleks Syntek contra la música urbana desde el año pasado, cuando mencionó que el reguetón viene de los simios, el intérprete J Balvin le respondió en su cuenta de Instagram.

Syntek continuó con sus declaraciones y en marzo compartió en sus redes "Me lastima eso y no voy a dejar de externar que una cosa es que sea la música frívola y de moda, y otra cosa sea el daño social que esté sosteniendo la actitud primitiva que pueda tener el arte".

Recientemente volvió a hacer un comentario en contra del reguetón y usó su Instagram para ello. El intérprete de "Mis impulsos sobre ti" publicó un video y en el pie de foto escribió "10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto 'Se pone caliente cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo'. Dejen la música para ANTRO pornográficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer."

J Balvin e intérprete de "Bonita", canción que suena en el video de Syntek, también usó Instagram para responderle al cantante mexicano.

El músico colombiano hizo un instagram stories donde compartió la siguiente imagen:

Y en su cuenta de Facebook agregó: "¡Necesitas cariño, afecto y mucho amor, Aleks Syntek! Como latino por favor no pelees, sólo acepta las diferencias; eleva tu conciencia lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos".

