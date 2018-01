Incubus se suma al cartel del Festival Roxy.

Ciudad de México

El Festival Roxy 2018 dio a conocer a través de sus redes sociales que la agrupación Incubus se sumará este evento que se realizará el 21 de abril en la Terraza Vallarta.

En el cartel que se dio a conocer ayer, se informó que las bandas que encabezan el encuentro musical son: LCD Soundsystem, Franz Ferdinand, Cuartero de Nos, Richard Ashcroft y Sublime Whit Rome, también estarán Erasure, God Save the Queen, Jonáz, The Warnig, Techincolor Fabrics, Icari, La Unión, Antonio Sánchez, Crew Peligrosos, La Toma, Liniker e os Caramelows, The Las Internationale, Roxy Hip Hop Jazz Band y DJ Chetos.

Este año se rendirá homenaje a Freddie Mercury, por lo que se trabaja en un extenso merchandise y activaciones para que los asistentes puedan ser parte de esta celebración, además cada una de las bandas tocará un tema del emblemático cantante y cuando esto pase detallan habrá muchas sorpresas.

En la primera edición asistieron 22 mil personas y este año se espera que vayan al festival 40 mil personas, para ello están preparados pues la nueva sede tiene un aforo más 100 mil asistentes.

Este martes arranca la segunda fase de venta de boletos los cuales ahora tienen costo de $1,100 general, $1,700 VIP y $500 infantil (De 4 a 12 años).

