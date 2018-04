Il Divo enamora a sus fans en Auditorio Nacional

Ciudad de México

El pop operístico de Il Divo regresó al escenario del Auditorio Nacional, en el marco de su gira Timeless, que arrancó ayer en el país y que lo llevará al mundo entero. Con la potencia de sus voces y galanura el tenor suizo Urs Bühler, el barítono Carlos Marín de España, el francés Sébastien Izambard artista pop y el tenor David Miller de EU, robaron suspiros de sus seguidores.

Las mujeres presentes no contuvieron sus piropos y algunos hombres tampoco sus silbidos, esos que intentan hacerle saber a quién van dirigidos que es un conquistador. El cuarteto aprovechó la velada para presentar las canciones de su séptimo álbum de estudio, por lo que la velada inició con "Hello" y luego el festín sonoro siguió con "Right Here Waiting" y "Pour que Tu M'Aimes Encore".

Un momento de júbilo llegó cuando Marín comenzó en español "Angels" y así, en el idioma de Cervantes, Bühler, Izambard y Miller ofrecieron la canción que dio paso para que Urs, uno de los favoritos del público, contara que de niño descubrió La flauta mágica y "a Mozart le debo mi amor por la música", por lo que deleitó con el aria "Die Zauberflote".

En su celebración por 15 años juntos, los hombres dieron cátedra de este particular crossover que así como ellos fusiona en ritmos varias culturas; acompañados de una orquesta en vivo, seis bailarines y proyecciones en una pantalla gigante, los intérpretes provocaron la emoción desbordada con "Come What May" (en español), "All of Me" y su tributo a Elvis con "Love Me Tender".

Cercanos en todo momento, los cantores bromearon con su público, los hicieron cómplices y causaron que cada vez que se podía, se escuchara: "¡Te amo!", proveniente de todas las zonas del Coloso de Reforma, que terminó por entregarse con "Granada", previo a un breve intermedio para que ellos descansaran sus instrumentos vocales.

Los integrantes del cuarteto regresaron más seductores, de traje negro y camisa blanca, para en su segundo acto contar la historia de una pareja a través de "Grazie Amore", "Unforgettable", "Unchained Melody" y "Smile", a pesar de que el relato, enfatizó Bühler, no tuvo un final feliz.

Luego de todos imaginarse como protagonistas del cine, lo mismo entre Indiana Jones y Superman, Sébastien deleitó con "We Came Here to Love". Il Divo regaló seis canciones más, entre ellas "Toi et Moi", que los llevó directo al pasado a su primer álbum, y luego "I Will Always Love You", "La vida sin amor" y "Somewhere".

"Gracias por el amor todos estos años, ustedes son la razón de que estemos aquí y siempre habrá un tiempo y un lugar para nosotros", comentó Miller. "Son fantásticos, ¡Viva México!", gritaron los cuatro antes de realizar el encore, sin embargo, ante la insistencia regresaron para ofrecer la favorita "Regresa a mí" y "My Way", con la que dijeron adiós pasadas las 23 horas.

TRIUNFO

25 millones de discos vendidos.

150 discos de oro y platino.

2 millones de entradas para conciertos.

1 el puesto de "Ancora" en Billboard 200.