Icona Pop usa su voz para impulsar la lucha de las mujeres

México

Las integrantes del dúo sueco Icona Pop, Aino Jawo y Caroline Hjelt, celebran el Día Internacional de la Mujer con un mensaje de unión y empoderamiento femenino; además, aplauden que cada vez más mujeres alcen la voz, sobre todo en situaciones como el acoso sexual.

En videollamada con ¡hey! desde su país, se dijeron emocionadas de presentar el tema “All My Girls”, con el que se suman a la campaña #Stand4Her de Avon, y aprovecharon para destacar que el 8 de marzo es una fecha para celebrar la lucha por la igualdad y equidad de género.

“Creo que el Día de la Mujer es muy importante porque nos recuerda lo que muchas grandes mujeres hacen para poder llegar a donde estamos hoy; creo que aún hay mucho trabajo que hacer, es importante celebrar las grandes cosas que han ido sucediendo en los últimos años, pero también hay que seguir adelante y decir: ‘Ok, juntas hagamos la diferencia’, porque juntas somos más fuertes”, dijo Caroline.

Aino consideró que el mundo avanza en la dirección correcta, pero falta camino hacia la igualdad: “Nosotras crecimos en familias donde es más fácil, en Suecia casi todos son feministas, pero no es así en algunos lugares del mundo, hay lugares donde las mujeres no pueden manejar, ellas siguen luchando; amamos tener una voz y queremos usarla para celebrar a esta gente asombrosa”.

Al pedir su opinión sobre las denuncias de acoso sexual que se han dado en industrias como Hollywood, y ahora también México, mencionaron que es un problema que siempre ha existido, pero lo importante es levantar la voz y enseñarles a las más jóvenes a decir “no”.

“Estoy feliz de que la gente hable más de eso, porque eso siempre ha pasado; ahora lo vemos más porque la gente comienza a hablar y eso es lo que hace la diferencia. Antes la gente tenía que vivir con eso, decían: ‘Esta es la manera de hacer el negocio’, yo siento que ya no es de la misma manera hoy, eso es maravilloso”, destacó Aino.

A quienes lo han vivido les pidió recordar que no están solas y lo importante es llevar un asunto legal para que los culpables no puedan trabajar más; afirmó que la gente con poder puede prometer mejorar tu carrera o amenazarte con arruinarla, pero lo importante es valorarnos y saber que no está bien.

Caroline compartió una experiencia: “Nos decían cosas desagradables, en situaciones donde el poder de esas personas te hace sentir muy pequeña, pero estoy muy feliz de que siempre nos hemos tenido la una a la otra, tenemos grandes amigos y familiares, por eso fue muy fácil decir: ‘Esto no está bien, no queremos tener nada que ver con eso y no nos va a detener’, estoy muy agradecida de lo que hemos escogido”.

NUEVO TEMA

“All My Girls” fue escrito y producido entre Icona Pop y Avon, el video se inspiró en historias contadas a la campaña #Stand4Her; las cantantes interpretaron el himno porque habla de un tema que han apoyado.

“La canción aborda temas importantes para nosotras, como luchar por la igualdad, hablar de las mujeres que buscan hacer un cambio y se levantan de situaciones que no son tan fáciles; es muy inspirador, estamos muy honradas de formar parte de este movimiento”, dijo Caroline.

Aino coincidió y dijo que el mensaje es claro: “Hablar del empoderamiento femenino y celebrar a las mujeres alrededor del mundo; creo que este proyecto fue muy natural para nosotras, porque es algo por lo que hemos estado luchando desde que estamos en la industria musical”.

ARGENTO EXIGE JUSTICIA

La actriz Asia Argento reclamó en el Parlamento Europeo (PE) que se haga justicia para ella y decenas de mujeres víctimas de violación o abusos sexuales por parte del productor estadunidense Harvey Weinstein. “Lo que quiero es justicia, y la justicia la hacen los hombres y no Dios. No le perdono”, dijo Argento en la Eurocámara, donde hoy era la invitada en la clausura del seminario “El empoderamiento de las mujeres y niñas en los medios de comunicación e internet: clave para el futuro”, celebrado con motivo del Día de la Mujer. Argento fue “la primera en denunciar”, el 10 de octubre de 2017, la violación de la que fue víctima 17 años antes, por parte del cofundador de Miramax y The Weinstein Company. “Fui la primera que dio permiso al diario The New Yorker a citarme por mi nombre, otras me siguieron. Y cuando se supo que más de cien habíamos sido víctimas de violación o ataques sexuales se nos empezó a creer”, dijo.

Con información de EFE/Bruselas.