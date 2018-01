Hoy se celebran 49 años del último concierto de The Beatles

Ciudad de México

Hoy se celebra un año más del sorpresivo último concierto que ofreció The Beatles en el edificio Apple el 30 de enero de 1969.

La banda tenía la idea de salir a tocar en vivo, después de que en 1966, Lennon dijera que The Beatles eran más populares que Jesús, justo cuando iban a comenzar una gira por Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuándo es, oficialmente, el Día Mundial de los Beatles?

A raíz de esa declaración, la banda tuvo que dejar de hacer giras mundiales y se dedicaron exclusivamentea hacer sencillos y discos, en total 13.

Tres años despúes del incidente, The Beatles estaba en casi su ocaso como grupo. Lennon conoció a Yoko y dejó de prestarle atención a la música, McCartney intentaba llevar las riendas de The Beatles, Harrison se sentía infravalorado dentro de la agrupación y Ringo trataba de calmar los ánimos.

Creyeron que una gira, refrescaría el ambiente dentro del grupo. En un principio todos estaban de acuerdo, pero después vinieron los problemas: no tenían suficiente dinero, era muy desgastante, entre otras cosas.

Decidieron que era una mejor idea simplemente ofrecer un concierto sorpresa en la azotea del edificio donde grababan... y así lo hicieron.

La presentación sólo duró 42 minutos e interpretaron sólo algunas canciones de su último trabajo dicográfico Let it be.

Fue tanta la euforia que se paralizó el tráfico, había gente soprendida mirando desde la banqueta, otros astutos que subían a los edificios aledaños para alcanzar a ver mejor y por supuesto, la policía. Al final obtuvieron el permiso de los uniformados para continuar con su concierto.

Sin duda una fecha especial y única para los beatleamanos y amantes de la música en general.

Te compartimos el set list de The Beatles aquel 30 de enero de 1969.

ERV