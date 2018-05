Hospitalizan de emergencia a Belinda

Ciudad de México

La cantante Belinda informó a través de sus redes sociales que fue hospitalizada de emergencia por un problema en los riñones, motivo por el que tuvo que cancelar su concierto de anoche en Quintana Roo, donde se presentaría con su tour Catarsis.

La intérprete de "En el amor hay que perdonar" ofreció disculpas a su público por no presentarse en concierto.

"Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón", dijo en la red social.

La presentación más reciente de Belinda fue en España en el festival musical que organiza la estación de radio Los 40 Principales, donde compartió el escenario con Juan Magan con quien cantó los temas "Te voya a esperar", "Déjate llevar" y "Si no te quisiera".





