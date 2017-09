Cinco presentaciones más emblemáticas de Hiromi en La Academia

Ciudad de México

Marla Hiromi Hayakawa Salas comenzó su carrera artística en La Academia Tercera Generación el 14 de marzo de 2004 y, aunque no llegó a ser finalista, Hiromi logró destacar en el teatro musical.

12 princesas en pugna, Mentiras El Musical y Bule Bule, son sólo algunas de las obras en las que participó. Hiromi también realizó el doblaje de personajes principales en películas como ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Alicia a través del espejo’, 'Los Muppets', entre otras.

Hiromi contrajo nupcias a principio de este año; meses después confirmó su embarazo. La cantante falleció este 27 de septiembre por complicaciones en el parto.

Te compartimos las 5 presentaciones más emblemáticas de Hiromi en La Academia:

1. No me importa nada

Con un vestido rosa y guantes a tono, rodeada por un par de bailarines, la cantante entona el éxito de la cantante española Luz Casal. Con esta canción, Hiromi peleó un puesto entre los finalistas, sin embargo, fue su compañera Dulce quien le arrebató el sexto lugar.





2. Maquillaje

En el tercer concierto de ésta generación, Hiromi, con un vestido rojo, interpretó uno de los éxitos de la desaparecida agrupación española, Mecano. Desde sus primeras presentaciones, Hiromi destacó de sus compañeros gracias a su voz.





3. Gracias (Thank You)

Hiromi interpretó Thank You en español, un exitoso tema de la cantante británica, Dido. A pesar de no haberla cantado en el idioma original, la ex alumna logró dar una buena interpretación.





4. Y volveré

Siendo duramente criticada por portar un traje de charro y cabalgar un caballo en plena presentación, debido al origen de la cantante, hizo de este concierto uno de los más recordados.





5. Duende

A lado de Carlos Rivera, con quien mantuvo una relación sentimental en algún momento, Hiromi y él lograron realizar una presentación digna de la famosa canción de Miguel Bosé, la cual interpretaba con la ex vocalista de Mecano, Ana Torroja.

















