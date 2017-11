Harry Styles protagoniza guerra de comida en "Kiwi"

Ciudad de México

El cantante Harry Styles presentó su tercer sencillo "Kiwi", que se desprende de su primer álbum como solista, luego de su separación de la agrupación One Direction.

En el videoclip, la comida chatarra es uno de los elementos principales, donde sus protagonistas se enfrentan con una guerra de comida.

El ex integrante de One Direction ha destacado este año con su primer propuesta musical en solitario, colocando en los primeros lugares de popularidad temas como "Sign Of The Times" y "Tow Ghosts".

Harry Styles se presentará en México el 1 y 2 de junio del próximo año en el Palacio de los Deportes.

