Hackean Youtube y borran temporalmente 'Despacito'

Ciudad de México

Un grupo de hackers borró temporalmente de Youtube el video de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Por unos minutos, los usuarios vieron cambios en el título y la imagen minitatura del video que con más de 5 mil millones de reproducciones es el más visto en la historia de la página.

La fotografía miniatura se sustituyó por una imagen de la banda del Profesor, un grupo criminal que aparece en la serie de ficción española La casa de papel.

El sitio especializado The Hackers News informó que quien se adjudica el ataque fueron Prosox, Kuroi'SH, Shade, Akashi IT, KiraRoot, Xepher, SensaiWeb y Misao, un grupo que ya antes ha atacado sitios como Now This News y la edición árabe de la BBC.

Un rato después de los cambios, el video fue borrado temporalmente.

El incidente ocurrió en la madrugada y Prosox y Kuroi'SH también cambiaron el título del video de Chantaje, de Shakira y Maluma y lo sustituyeron por un mensaje a favor de la liberación palestina.

"x - hacked by prosox & kuroi'sh @OpIsrael :) FreePalestine ft. Maluma", decía el título del video de los colombianos.

Tras los incidentes, ambos videos ya pueden verse con normalidad.





ES/ALEC