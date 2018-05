Guns N' Roses libera el video inédito de 'It's so easy'

Ciudad de México

Guns N' Roses, una de las bandas de rock más polémicas, dio a conocer que lanzarán una versión alterna del video "It's so easy", prohibido por MTV en los 90.

El video, que sólo puede ser visto en Apple Music, fue reeditado en 4K con imagenes que reviven la gloria de la banda a finales de los 80 y principios de los 90.

La canción viene contenida en el primer y mejor disco de la banda y con el que crearon su legado: Appetite for destruction. En el video original se puede ver a la novia, en ese momento, de Axl Roses atada como en una especie de masoquismo.

Recientemente, la banda dio a conocer que lanzó un box set deluxe de este disco, el cual está hecho de cuero repujado y gabinete de madera y contiene una cruz 3D hecha a mano, un libro de pasta dura de 96 páginas con fótos inéditas de los archivos de Axl.

4 discos con 73 canciones, de las cuales 49 nunca han visto la luz, un Blu-ray, siete LP de 12 pulgadas, el disco original expandido en dos LP, el álbum por primera vez remasterizado, un estuche de papel edición especial, cuatro hologramas.

Un LP de lados b y EP, el LP del Live like a suicide, tres LP de las sesiones sound city n' more, 25 canciones inéditas de las sesiones de 1986, dos canciones sin liberar de las sesiones con Mike Clink.

Siete sencillos en viniles amarillos de siete pulgadas, 12 nuevas ilustraciones que visualizan las canciones del disco, una placa giratoria, seis flyers de réplica de sus conciertos y un flyers de la invitación para el video de "Welcome to the jungle".

Un paño de limpieza de microfibra, parches de logotipo cosidos a la plancha, cinco plumillas, tres réplicas de boletos, cinco cráneos en forma de pins que representan a cada miembro de la banda, dos monedas coleccionables de dos pulgadas.

Cinco botones, cinco adaptadores de siete pulgadas, cinco anillos en forma de cráneos, una USB, cinco fotos nuevas nunca antes vistas de los integrantes, seis tatuajes temporales de los músicos.

La pintura de Robert Williams que iba a ser la portada original del disco, dos pósters, un pañuelo personalizado en tinta plateada, una réplica del banner de los conciertos de 1985 y 86 y un certificado de autenticidad.

El precio de esta edición especial es de $999 dólares, convertidos a pesos mexicanos, el precio osila entre los 19.800 a los 20 mil pesos.

Te copartimos el video de lo que contiene el Box set.

