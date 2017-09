Grammy Latino reconocerá a Guadalupe Pineda

Miami

Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia, Los Del Río, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy recibirán el Premio a la Excelencia Musical de este año. Jon Fausty y Lalo Schifrin recibirán el Premio del Consejo Directivo, anunció el miércoles la academia en un comunicado.

Los homenajeados serán agasajados en una ceremonia privada el 15 de noviembre en el Hotel Four Seasons de Las Vegas como parte de las festividades de los Latin Grammy, que se entregan al día siguiente.

"Nos enorgullece rendir homenaje a un grupo tan diverso de artistas de fama mundial", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, en la misiva.

"Nuestros ganadores del 2017 representan un amplio espectro de artistas que, conjuntamente, han contribuido a darle forma a ritmos y letras emblemáticos de la música latina a lo largo de la historia", añadió. "Cada ganador es una inspiración para nuestra cultura y comunidad, y son también modelos a seguir para música nueva y contemporánea".

El Premio a la Excelencia Musical es otorgado por votación del Consejo Directivo de la Academia a artistas que han realizado contribuciones creativas de gran importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras. El Premio del Consejo Directivo, igualmente otorgado por votación del consejo, reconoce a individuos que han realizado importantes contribuciones en el campo de la grabación, excluyendo interpretaciones.

Guadalupe Pineda ha grabado 30 álbumes dedicados a música de mariachis, boleros y arias operáticas y ha compartido el escenario con luminarias como Plácido Domingo y Mercedes Sosa, y más recientemente Natalia Lafourcade. En 2016 colaboró con Eugenia León y Tania Libertad en una serie de conciertos con boletos totalmente agotados, lo que llevó a una nominación al Latin Grammy al mejor video de formato largo.

"Me siento profundamente agradecida al recibir el Premio a la Excelencia Musical 2017, a 43 años de cantar y trabajar en la música, llevando con orgullo el arte y la cultura de México y de nuestros países latinoamericanos", dijo Pineda. "Me conmueve y me impulsa a continuar por este maravilloso camino".

