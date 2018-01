GDL vibrará durante el 2018

Guadalajara

Año con año Guadalajara ha demostrado que una de las sedes más importantes en materia musical prueba de ello es que cientos de exponentes de talla nacional e internacional eligen tierras tapatías para que formen parte de sus giras, y este 2018 aguarda un sinfín de nuevas experiencias sonoras.

En lo que va del año ya se han confirmado más de 50 conciertos y se espera esta cifra siga aumentando pues aún faltan por definirse fechas de festivales que año con año inundan de música la Perla Tapatía y artistas que gustan de sorprender a sus seguidores.

LOS IMPERDIBLES

Bruno Mars

5 de Febrero –Estadio Akron. Se trata de la primera vez que el cantante estadounidense quien es considerado como “uno de los mejores showmen de la música pop actual”, pisa tierras tapatías y lo hará como parte de su gira mundial denominada The 24K Magic World Tour.

Precios: de 500 a 2,680 pesos

Luis Miguel

17, 18 y 21 de Marzo – Auditorio Telmex.

Tras la cancelación de su gira el año pasado, el Sol de México llega a Guadalajara a saldar su deuda, el icono de generaciones y máximo exponente de la música latina en el mundo, iluminará el escenario tapatío con su más reciente material “México por Siempre”. Precios: de 350 a 4,990 pesos

Phil Collins

18 de Marzo – Arena VFG. Con 100 millones de discos vendidos, álbumes #1 en todo el mundo y canciones que han formado la banda sonora de la vida de millones de personas, esta de la música en inglés llegará por primera vez a Guadalajara.

Precios: de 580 a 4,500 pesos

Katy Perry

11 de mayo – Arena VFG. Tras su primera visita a la ciudad en el2001 en lo premios MTV, La diva Pop regresa a Guadalajara con su gira #WitnessTheTour la cual contempla un espectáculo único con una producción impresionante la cual transporta desde el espacio exterior, hasta el espacio interior y desde los planetas hasta el fondo de los océanos.

Precios: de 480 a 4,200 pesos

Lenny Kravitz

18 de Abril – Arena VFG. Considerado como uno de los artistas más completos de la música internacional, Lenny Kravitz llega a Guadalajara por primera vez con su gira Raise Vibration Tour y llega para complacer a sus fan con estilo en el que incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada.

Precios: de 835 a 2,270 pesos

Corona Capital GDL

7 de abril - Foro Alterno. El Festival Corona Capital se ha consolidado como el encuentro de música internacional más importante del país y ahora expande su sonido y por primera vez tendrá una edición en Guadalajara con The Killers, Alanis Morisette, Robin Schulz, David Byrne, Alison Wonderland, Cut Copy, Matt and Kim, Snakehips, Anna Lunoe, Poolside, Tennis, Penguin Prison, Darwin Deez, Frank Turner y Jarami.

Precios: Fase 2: $880, Fase 3: $980, Fase 4: $1,080, Fase 5: $1,190

Roxy Fest 2018

21 Abril – Terraza Vallarta. En tres grandes escenarios las agrupaciones y artistas CD Soundsystem, Franz Ferdinand, Cuartero de Nos, Richard Ashcroft y Sublime Whit Rome, también estarán Erasure, God Save the Queen, Jonáz, The Warnig, Techincolor Fabrics, Icari, La Unión, Antonio Sánchez, Crew Peligrosos, La Toma, Liniker e os Caramelows, The Las Internationale, Roxy Hip Hop Jazz Band y DJ Chetos harán de las suyas para entregar toda una experiencia que además incluye demostraciones gastronomitas y atracciones para chicos y grandes.

Precios: Fase 2 $ 1,100 general, $ 1,700 VIP y $ 500 infantil (De 4 a 12 años).

LA CARTELERA

Pancho Barraza

27 Enero – Auditorio Telmex. Precios: de 200 a 1,300 pesos

Timbiriche

03 Febrero – Auditorio Telmex. Precios: de 500 a 2,600 pesos

Fernando Delgadillo

03 Febrero – Teatro Galerías. Precios: de 300 a 700 pesos

Gloria Trevi vs Alejandra Guzmán

07 Febrero – Auditorio Telmex. Precios: de 300 a 4000 pesos

Luis Ángel Jaramillo

07 Febrero – Teatro Galerías. Precios: de 180 a 350 pesos

Martín Valverde

09 febrero - Teatro Diana. Precios: de 200 a 400 pesos

Joaquín Sabina

10 Febrero - Auditorio Telmex. Precios: de 350 a 3000 pesos

Mocedades

14 febrero - Teatro Diana. Precios: de 250 a 800 pesos

Alfredo Olivas

16 Febrero - Auditorio Telmex. Precios: de 350 a 3000 pesos

Ana Victoria

17 febrero - Teatro Diana. Precios: de 300 a 600 pesos

Tres Clásicos de Rock

18 febrero - Teatro Diana. Precios: de 200 a 600 pesos

Grandiosas: Edith Márquez, Dulce, Rocío Banquells y Manoella Torres

22 Febrero - Auditorio Telmex. Precios: de 300 a 1,900 pesos

Sin Bandera

24 Febrero - Auditorio Telmex. Precios: de 300 a 2,500 pesos

Jorge Drexler

18 febrero - Teatro Diana. Precios: de 350 a 1,200 pesos

Enrique Bunbury

28 Febrero y 1 Marzo - Auditorio Telmex.Precios: de 350 a 1,800 pesos

Yuridia

02 Marzo – Auditorio Telmex. Precios: de 250 a 1,200 pesos

Huevos Revueltos: Hombres G y Enanitos Verdes

03 Marzo - Auditorio Telmex. Precios: de 350 a 2000 pesos

Steve Hackett

03 Marzo - Teatro Diana. Precios: de 450 a 1,200 pesos

Pablo Alborán

10 Marzo - Auditorio Telmex. Precios: de 150 a 1,350 pesos

Rock X La Vida 12

11 marzo - Parque Agua Azul. Gratuito con boleto

Luis Fonsi

13 Marzo - Auditorio Telmex. Precios: de 500 a 1,800 pesos

Alejandro Fernández

14 y 15 Marzo - Auditorio Telmex. Precios: de 550 a 2,850 pesos

Raphael

14 y 15 Marzo – Teatro Diana. Precios: de 450 a 2,100 pesos

David Brighto’s Space Oddity The Ultimate David Bowie Experience

18 Marzo – Teatro Diana. Precios: de 150 a 800 pesos

Remmy Valenzuela

13 Abril - Auditorio Telmex. Precios: de 300 a 1,800 pesos

Rata Blanca

15 Abril - Teatro Diana. Precios: de 300 a 700 pesos

Ha*Ash

20 Abril - Auditorio Telmex. Precios: de 250 a 1,250 pesos

Carlos Vives

21 Abril - Auditorio Telmex. Precios: de 350 a 2000 pesos

CD9

04 Mayo- Auditorio Telmex. Precios: de 300 a 1,250 pesos

Mago de Oz

09 Mayo- Auditorio Telmex. Precios: de 350 a 1,250 pesos

Jarabe de Palo

19 mayo -C3 STAGE. Precios: de 690 y 950 pesos

90´Pop Tour

24 Mayo - Auditorio Telmex. Precios: de 450 a 1,950 pesos

Steven Wilson

24 Mayo - Teatro Diana. Precios: de 400 a mil 200 pesos

Gilberto Santa Rosa

08 junio - Teatro Diana. Precios: de 600 a 1,600 pesos

Jary

23 de junio - Teatro Diana. Precios: de 100 a 700 pesos

Dani Martín

28 septiembre - Teatro Diana. Precios: de 250 a 1,100 pesos

