Divas fusionan pop con regional mexicano

A unas horas de celebrar el grito de independencia te presentamos a las cantantes de pop que encontraron en la música mexicana una inspiración para darle un giro a sus canciones e impulsar sus carreras. Estos temas no pueden faltar en las fiestas este 15 de septiembre.

Shakira

"Ahora vamos a colocarle un poco de sabor de guacamole a la noche". Con estas palabras, la colombiana presentó el tema "Ciega Sordomuda" en su álbum en vivo MTV Unplugged.

La cantante dejó salir su lado mexicano cuando en su interpretación fue acompañada del mariachi Mora Arriaga en 1999:





Dulce María

La cantante incorporó a su más reciente producción discográfica, Sin fronteras, una identidad mexicana, pues "quería involucrar a mí país en los lugares del mundo a los que llega mi música", expresó Dulce en la presentación de su álbum.

Su segundo sencillo, "Lágrimas", cuenta con la colaboración del intérprete de regional mexicano, Julión Álvarez. Con el tema Dulce María experimentó una fusión entre el pop y norteño:





Paulina Rubio

La mexicana, con más de 30 años de trayectoria, se ha caracterizado en su carrera como solista por la combinación del sonido pop con el regional mexicano, como es el caso de su último álbum 'Brava'.

Colaboraciones con Los Tigres del Norte y Espinoza Paz destacan en su carrera y temas como "El último adiós", "Dame otro tequila", "Ni rosas ni juguetes", "Volvamos a empezar", son solo algunas de sus melodías con sonido muy mexicano:





Thalía

La carismática cantante llegó a conquistar las estaciones de la radio mexicana con su éxito "Amor a la mexicana", el cual sigue siendo una de las canciones más imitadas y escuchadas en los programas de concursos.

Te dejamos con este tema que invita a la fiesta:





Julieta Venegas

La cantante, oriunda de Tijuana, conquistó las emisoras con el sonido de su acordeón que la acompaña en cada una de sus presentaciones y con el que enamora a los países a los que viaja.

Te dejamos con "Me voy", el primer sencillo de su cuarto álbum Limón y sal:





La 5a. Estación

Al igual que su compatriota Rocío Dúrcal, la agrupación española llegó a nuestro país a conquistar al público con temas que combinaron el pop con un sonido mexicano, dando por resultado canciones como "El sol no regresa" y "Que te quería".

En el video de "Me muero", la agrupación aprovechó otro de los elementos que caracterizan a México, la lucha libre. En la Arena México se narra esta historia de amor entre una cantante y "El Místico":





Selena Gomez

La cantante estadunidense Selena Gomez, quien tiene ascendencia mexicana, mostró una modernización del mariachi en el videoclip "Love You Like A Love Song" en el que aparecen rodeando a la cantante, mientras ella rompe una piñada con una espada láser:





Amy Adams

En su papel de la princesa Giselle en la película 'Encantada', la actriz compartió con el mariachi en el tema "That's How You Know". El conjunto se sumó en la combinación de géneros musicales en la presentación de esta canción. No te pierdas este divertido momento: