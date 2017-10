“¡Qué grande es ser mexicano!”: Armando Manzanero

México

Perder una casa es una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona, consideró el maestro Armando Manzanero; por ello, junto con la Orquesta Esperanza Azteca ofrecerá un concierto sinfónico el próximo 12 de octubre en el Centro Cultural Roberto Cantoral a beneficio de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

“Van a venir a escuchar un señor con una orquesta hecha por niños, con un repertorio que todos conocen y con una causa, que es ayudar a tanta gente que está pasando problemas.

“Yo no creo que haya algo más duro en la vida que de la noche a la mañana quedarse sin techo”, destacó.

Dijo que el público escuchará sus obras clásicas, de las que no puede prescindir a lo largo de su trayectoria; sin embargo, consideró que una de las más importantes será “Tiempo de amar”, por ser un llamado al amor y la unión.

“Se va a cantar una canción que viene más ad hoc con este tiempo, que es ‘Tiempo de amar’. Esta canción tiene exactamente 47 años, me la encargó un paisano cuando México estaba pasando por una de esas crisis feas, realmente es un mensaje de amor, va a estar muy bien ejecutada por un arreglo de la orquesta y los jóvenes”, comentó.

El autor se dijo entusiasmado de tocar con los niños y jóvenes de Esperanza Azteca y destacó la importancia de este proyecto, pues para él la música es una forma de mantener a las nuevas generaciones, sobre todo a los menores de bajos recursos, lejos de la delincuencia y fomentar en ellos la responsabilidad y la creatividad.

“Lo bonito de este concierto, en realidad, es el alma, la esencia, es el acompañamiento de unos niños que anteriormente no tenían esa ilusión de tener un instrumento y crear música por sí mismos. Niños que la mayoría de las veces sin la música estarían, lo menos, en no hacer nada o podría ser mucho peor”, expresó.

Y reiteró: “Quien tiene contacto con la música, indudablemente ya no tiene ganas de ser pandillero, ni perder el tiempo en la calle y mucho menos ser delincuente, esa es la grandeza”.

El compositor mencionó que es hermoso ver cómo los niños debutan como adultos y contó que este año tuvo la oportunidad de escuchar a la orquesta que lo acompañará el 12 de octubre.

Finalmente, destacó la solidaridad que han mostrado los mexicanos tras los sismos del mes pasado.

“Lo más importante que tiene el mensaje del concierto es que los mexicanos a veces nos ofendemos, a veces nos enojamos porque un coche se nos cerró, y puede haber agresión, y constantemente vivimos en esa lucha de la multitud; pero qué grande es cuando tenemos un problema y toda esa agresión se vuelve un abrazo de fraternidad.

¡Qué dicha, qué grande es ser mexicano!”.

CLAVES

OTRAS ACCIONES

Manzanero adelantó que probablemente se haga un video del concierto para posteriormente venderlo y recaudar más fondos.

El cantautor se dijo contentó por la nominación como Productor del Año en los Latin Grammy Awards 2017, con Armando Manzanero presenta alvera aquí.

El compositor también destacó que no se preocupa si no se realiza el homenaje en su honor en Chichén Itzá, que se ha postergado por la falta de permisos que no se han podido extender.

EL APOYO DE GRUPO SALINAS

De acuerdo con Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, el ciento por ciento de la taquilla del concierto se destinará a la autoconstrucción asistida de vivienda en comunidades afectadas y, además, Grupo Salinas se comprometió a duplicar el dinero recaudado.

“Platicando con el maestro Armando Manzanero, dijimos que toda la taquilla va a ir para la autoconstrucción asistida de vivienda en las zonas más marginadas del país, vamos a dirigir este recurso a la zona de estados como Chiapas y Oaxaca.

El señor Ricardo Salinas Pliego dijo que iba a duplicar lo que se juntara para poder solucionar el problema de vivienda de algunas familias”, refirió.

Moctezuma explicó que, con los diferentes proyectos de Azteca se han reunido cerca de 63 millones de pesos; sumado a lo que se junte en el concierto, se piensa llegar a la construcción de al menos 400 viviendas, pues cada una cuesta cerca de 165 mil pesos.