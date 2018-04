La salsa sobrevive: Gilberto Santa Rosa

Ciudad de México

Para Gilberto Santa Rosa, la salsa es un género sobreviviente que pese al paso del tiempo sigue en la preferencia del público. En junio concluirá su gira 40 con una presentación en el Auditorio Nacional.

"Yo pienso que el futuro de la salsa está asegurado, son los jóvenes, a mí no me gusta pensar en términos de crisis, porque sí estamos pasando por una etapa de cambios, pero los cambios traen cosas muy positivas. Quizá sí se han cerrado las puertas de las disqueras, pero también se abrió el terreno para que la música suene en lugares que antes no sonaba", comentó el salsero.

"El caballero de la salsa" agregó: "Como género ya no tendremos el protagonismo, pero hay más jóvenes salseros de lo que se cree y es que la salsa ya es un sobreviviente, no hay duda".

El cantante, quien recientemente recorrió 40 ciudades en Estados Unidos, República Dominicana, Latinoamérica y Europa, aseguró sentirse realizado con los logros de su carrera.

"Cuarenta años es mucho tiempo, son muchas experiencias, para mí ha sido como una montaña rusa porque he estado en la cima, luego abajo y otras veces de nuevo subiendo; he tenido tiempos difíciles, los cuales me han servido mucho para afrontar los retos de la vida", expresó.

Gilberto, quien actualmente promociona su sencillo "Amor de mis amores" con la Sonora Sanjuanera, añadió: "Uno nunca deja de soñar, uno siempre tiene un plan, a mí me gustaría mucho poder armar una orquesta panamericana, pero ya lo he dicho en otras ocasiones; si ya no pasara nada con mi carrera yo diría abiertamente que ya estoy satisfecho".

El intérprete compartirá el escenario con Margarita La diosa de la cumbia, Luis Enrique y la Sonora Santanera, de Carlos Colorado".

