Género urbano divide opiniones entre artistas

México

En los últimos años, la música latina ha trascendido las fronteras musicales, posicionando el género urbano como lo más escuchado, sobre todo en este 2017, en el que canciones como “Despacito” encabezaron listas a escala mundial; sin embargo, no todos los cantantes tienen en sus planes incorporarse a este ritmo.

Un análisis de la plataforma Spotify, que siguen 140 millones de usuarios, reveló que este año la cuota de escuchas en reguetón incrementó en un 119 por ciento, comparándolo con el 13 por ciento que aumentó dentro del género pop, incluso la playlist más escuchada es la llamada Baila Reggaeton.

Muchos artistas de balada, pop y de otros ritmos, se han mostrado molestos por la trascendencia de dicho género y se encuentran inconformes, como el compositor Aleks Syntek, quien en una entrevista en agosto pasado habló de lo que le hace sentir este tipo de música.

“No es por mala onda, pero la verdad es que el reguetón me tiene hasta la madre. ¿Qué le pasa a la gente, por qué el mismo ritmito todos, por qué las mismas letras, por qué las mismas misoginias y vulgaridades?, ¿qué?, ¿todos los días desayunan el mismo bolillo con nata?, hay que variarle, hay también chilaquiles, huevos estrellados, y ¿sabes qué es lo más dramático? que empezó a haber artistas que no se dedicaban a la música urbana, ahora grabando reguetón”, dijo Syntek.

Incluso dijo que le han propuesto colaborar con algunos reguetoneros y mencionó que es algo que jamás haría.

“Yo no le entro, me han propuesto, me han buscado, o sea, si de plano me veo excluido del mundo musical y nadie me quiere volver a ver, pues a lo mejor si lo único que hay es reguetón, pero yo creo que primero me dedico a hacer jazz y música clásica, me cae, porque siento que es una música de fuga, como que te droga y no te deja pensar en otra cosa”, dijo el cantante.

“Lo que hacen los reguetoneros es porno, ese es mi punto de vista; hoy en día los chicos están muy expuestos, soy embajador de Unicef y sí me preocupa esa parte”, agregó Alex.

Otros artistas como René Pérez, a pesar de ser más propenso a colaborar con urbano, mencionó durante una entrevista en los premios Billboard que este género, no es música.“Si tú me das 30 minutos, te preparo un hit de lo que está sonando en la radio, es muy fácil y es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad”.

Juanes, a pesar de que no le disgusta este tipo de música, asegura que no lo haría. “Ha sido muy fuerte lo que ha pasado con el reguetón digamos que nadie se lo esperaba y de alguna forma se ha metido en todos los géneros musicales y hoy en día pues casi que predomina el sonido, incluso en algunos artistas americanos también”, dijo.

REGUETONEROS, FELICES DE TRASCENDER

“He visto a muchos que hablaban mal del reguetón y ahora hasta han cambiado su tipo de música y le entraron cool”, declaró Yandel, en una entrevista con ¡hey!, respecto a los artistas de género pop que criticaban la música de los reguetoneros y que algunos ahora se han involucrado en ritmos urbanos y algunos hasta la han modificado su forma de cantar creando colaboraciones con otros intérpretes.

“Ahora está bien plasmado que a la gente le gustan las colaboraciones, hasta los superhéroes, todos se están uniendo”, dijo el cantante.

Respecto a las colaboraciones que existen dentro de la evolución del género urbano, los artistas dedicados a este tipo de música, se muestran felices como el dúo Zion y Lennox, porque ya no existe una competencia entre los cantantes de este tipo de música.

“Estamos muy contentos con todo lo que está pasando.

CLAVES

SE PONEN URBANOS

Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Marc Anthony, Beyonce, Justin Bieber y Carlos Vives, entre otros se han involucrado en este género con colaboraciones

Anteriormente había países donde se prohibía, escuchar géneros urbanos como Cuba y Guatemala.

Canciones como “Despacito”, “Escápate conmigo”, “Mi gente”, “Felices los 4” y “Ahora dice”, fueron los temas más vistos en YouTube.